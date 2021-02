PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Partido Independiente presentó en Montevideo, este jueves, una batería de medidas para mitigar las consecuencias económicas y sociales de la emergencia sanitaria. El documento de varias páginas fue remitido a nuestro portal.

El documento menciona diversas propuestas para responder a la situación generada por la emergencia sanitaria.

«El Partido Independiente reafirma su apoyo y su compromiso con la nueva institucionalidad fiscal y los principales lineamientos de política macroeconómica expresados en la ley presupuestal.

El inicio de la vacunación ante el Covid 19 es un punto de inflexión en las perspectivas sanitarias de inmunización de nuestra población, pero está claro que llegar a ese objetivo demandará un trabajo de varios meses por delante,» destacan.

En principio destacan el apoyo hacia sectores más vulnerables «el MIDES ha llevado el registro de estas personas y el número se ubica en torno a las 300 mil personas registradas que han recibido o reciben canastas de alimentos», advierten.

Se propone pagar a través de la misma tarjeta utilizada por el MIDES, el equivalente al monto de una Canasta Básica de Alimentos per cápita durante tres meses.

La Canasta Básica de Alimentos per cápita promedio a nivel nacional, definida de acuerdo con la definición del INE, alcanza a $ 4.200 por mes.

La cobertura de las 300.000 personas implicaría un desembolso de alrededor de U$S 30 millones mensuales, lo que representaría una inversión social de U$S 90 millones y un incremento de la ayuda del orden de U$S 21 millones por mes.

A nivel laboral la propuesta consiste en la creación de un Registro de Trabajadores Informales, para definir programas de apoyo a la formalización y vinculación permanente, así como para su incorporación a otros programas sociales del Estado (por ejemplo Asignaciones Familiares o actualización de las Tarjetas de Uruguay Social).

A su vez proponen una revisión tributaria de las aportaciones fictas de IRAE para Micro y Pequeñas Empresas (MIPES), que la renta ficta se calcule en forma progresiva sobre los excedentes de ingresos que superen cada tramo. Así, si los ingresos son equivalentes a UI 3.800.000, hasta 2.000.000 aportaría sobre la base de una renta ficta de 13.2%, el excedente de UI 1.000.000 lo haría en base a una renta ficta de 36%, y finalmente, el excedente de UI 800.000 aportaría sobre la base de una renta ficta del 48%.

Otra de las medidas es la aplicación del régimen de tarifas residenciales de los Servicios Públicos a las Micro y Pequeñas Empresas (MIPES).

Establecer que el régimen de tarifas residenciales de los Servicios Públicos se aplique a las MIPES por el término de un año.

Por último destacan que la situación generada por la pandemia hace imprescindible establecer un régimen de facilidades respecto a las deudas generadas hasta el 31 de diciembre de 2020 con el BPS y la DGI, a efectos de permitir la regularización de los adeudos. Para aquellos contribuyentes que no registraren adeudos en los doce meses anteriores al 1° de marzo de 2020, las deudas generadas durante la pandemia serán convertidas a Unidades Indexadas (UI), sin interés, si se abonan en un máximo de 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas.

También proponen analizar la viabilidad de una licencia fiscal (cese temporario de aportes a BPS y DGI) para aquellos emprendimientos que tuvieron nula o escasa actividad desde el inicio de la pandemia. Dicha licencia podría regir desde el 13 de marzo de 2020 hasta la finalización de la pandemia, y supondría además que los trabajadores se mantendrían en seguro de desempleo durante todo el período.