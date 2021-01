PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Prefectura de Colonia participó junto a Ejército, Bomberos y voluntarios, en una jornada de limpieza en los Humedales de la antigua Playa «Las Delicias».

En una entrevista realizada por La Colonia en 2019, el director del Departamento de Higiene y Servicios de la Intendencia de Colonia, Ing Luis Garat, catalogaba a la Playa Las Delicias como de un atractivo turístico singular.

En la nota de La Colonia al respecto señalaba que «Playa Las Delicias, es un humedal muy importante, con una superficie de 2.4 hectáreas, y es un lugar donde hay una biodiversidad, desde el punto de vista de flora y fauna muy interesante y que a mi juicio es un atractivo, medianamente explotado si se quiere por los colonienses.»

El jerarca de Higiene al respecto señalaba que «es un atractivo turístico, para poder verlo. Se formó un humedal por intervenciones de origen antrópico, que se construyeron, modificaron la dinámica de las aguas y las arenas en esa bahía, entre ellas la construcción del Campus Municipal, que distorsionó la dinámica. Lo mismo el embarcadero de yates, o la escollera del embarcadero, y eso tuvo la consecuencia de la creación de ese humedal, que si bien ocasiona rechazo visual, pero no deja de cumplir sus funciones que son muy importantes, no perdamos de vista que es un amortiguador interesantísimo cuando se producen las sudestadas. En esa zona de la bahía de Colonia no existe duna primaria que pueda retener, existe una barranca muy pronunciada, si ese humedal no existiera o procediéramos a retirarlos, seguramente cuando viniesen las sudestadas impactarían directamente sobre la barranca ocasionándole deterioros muy importantes, por eso hay que ver los ecosistemas en su conjunto», comentó a La Colonia Digital.