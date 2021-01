Este sábado El Observador publica una nota en el suplemento Café y Negocios sobre la situación comercial de nuestra capital departamental señalando que la situación «está complicada y sin horizonte.»

“Está muy complicado todo”, dice Carlos Pérez, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Colonia, “comercios que están cerrando, otros que están trabajando fuera de lo legal por el hecho que no pueden pagar los impuestos, gente que se está atrasando, comerciantes que están pidiendo créditos para poder subsistir, otros que están utilizando sus ahorros. El tema es que no hay un horizonte, no hay un cálculo de hasta cuándo hay que aguantar y eso no te permite tomar decisiones a futuro”, explica Pérez a Café y Negocios.

El sector inmobiliario en Colonia está siendo uno de los más afectados y las perspectivas para 2021, no son muy buenas señala el portal capitalino.

“El alquiler comercial es el que más ha sufrido, porque si te va mal, cerrás y el alquiler queda vacante. Con la vivienda es distinto, porque siempre tenés que vivir en algún lado”, comenta uno de los agentes de una inmobiliaria, destaca El Observador.