Los comentarios maliciosos publicados en redes sociales sobre el espectáculo de Valeria Lynch y Mariano Martínez en Carmelo, motivaron una serie de reflexiones de la Jefe de Sección del Teatro Uamá Andrea Díaz Abbona quien escribió en su cuenta personal de Facebook: «no me gusta hacer aclaraciones y menos aún posteos sobre mi trabajo, pero he estado leyendo inexactitudes en estos días. Ya pasado el show de Valeria Lynch y Mariano Martínez junto a Nacho Obes quisiera expresar: El teatro cumple estrictamente el protocolo aprobado MSP OPP MEC para la reapertura de salas de espectáculos, el que sugiero leer, y que incluye 30% del aforo, uso de mascarilla, aplicación de alcohol, toma de temperatura, distanciamiento, alfombra sanitaria, planilla de trazabilidad con datos de todos los asistentes (público, artistas, trabajadores), sanitizacion de la sala previa y posteriormente al show, etc.»

«Los artistas son residentes uruguayos y se encuentran viviendo en Punta del Este hace varios meses.

La fecha estaba pautada con mucha anterioridad y la realización dependería de las decisiones del poder ejecutivo,» aclaró Díaz Abbona.

«El teatro no fue a buscar artistas extranjeros; la productora eligió nuestra sala por considerarla muy atractiva y por buenas experiencias en cuanto a la respuesta del público,» aclaró.

«Desde la reapertura de teatros (agosto 2020) se presentaron exclusivamente elencos nacionales, entre ellos en su mayoría, locales y sin costo alguno por uso de sala. Recibimos permanentemente propuestas de todos los artistas que deseen pasar por nuestro escenario y todos tienen su lugar. (Si se le negó a alguien, que levante la mano por favor).»

«Los eventos no son de asistencia obligatoria, por lo tanto, si me gusta voy y si Valeria grita o Mariano está viejo, me quedo en mi casa.. Sobre gustos no hay nada escrito decía mi abuela..

En cuanto a los precios de las entradas, seguramente es cuestión de prioridades.. en este caso mi abuela decía otra cosa.. Que cada uno haga de su culo un pito.. o que toda cañada tiene su desagüe… siempre tenía dichos para todo,» reflexionó.

Finalmente la Jefe de Sección del Teatro Uamá posteó «lo más importante, es que cada vez que podemos brindar un espectáculo, felizmente recibimos alentadoras palabras del taxista que hizo algún viaje de más, de la estación de servicio que le cargó a gente de otra localidad, de la chica de la tienda que le vendió a alguien una prenda para estrenar, de la gente de la confitería que tuvo más mesas, de los de la publicidad callejera que sumaron horas, de la adolescente que se hizo unos pesos como niñera, del oyente de la radio que ganó entradas en el sorteo, de la peluquera que agotó turnos, o de las chicas empleadas de la mueblería que nos prestó un sillón y fueron nuestras invitadas… Nada más, solo eso quería decirles», concluyó.