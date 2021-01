Los pensamientos y reflexiones del expresidente José «Pepe» Mujica (2010-2015) sobre temas sociales, políticos e históricos serán compartidos con el mundo en un podcast vía WhatsApp que recaudará apoyos para las ollas populares y los artistas afectados por la covid-19 en su país.

«Hablando al sur», así se titula el espacio radial donde el reconocido exguerrillero y líder de la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) ha volcado durante 15 años sus ideas y opiniones sobre temas de actualidad que atañen a Latinoamérica y el resto del mundo.

En estas alocuciones periódicas emitidas por la radio M24, Mujica ha lanzado dichos como: «Enriquecer un país es capitalizarse y no ser tan abombado (tonto) dejando que el capital escape» o «El mundo no tendrá piedad con los débiles; la integración no es pérdida de identidad sino la única forma de sostenerla en el largo plazo».

Además, allí ha expresado su juicio sobre el plebiscito para modificar la Constitución chilena aprobado el año pasado; la victoria del ahora presidente boliviano, Luis Arce; el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea o la compleja crisis de Venezuela, entre otros asuntos.

Es por esa mirada única que quien ganó popularidad global y se consagró como un «filósofo contemporáneo» con discursos como el que dio en la sede de Naciones Unidas en 2013 sobre los efectos devastadores del consumismo quiere ser oído en otras latitudes.

Así lo afirmó a Efe el creador de la productora GF Usina Producción, Sebastián Guerrero, uno de los impulsores del podcast que buscará, a partir del 30 de enero, hacer llegar a oyentes de más 15 países una selección de 10 entregas con alocuciones de Mujica través de WhatsApp.

Guerrero señaló que la idea tuvo su precedente en dos ficciones teatrales de la productora que, mediante esa aplicación, tuvieron éxito dentro y fuera de Uruguay, ya que en la última, «Audioguía para que vuelvas», participaron actores argentinos y españoles y se estrenó en Ecuador, México, Brasil y Chile, entre otros países.

Cuando GF Usina Producción asumió la comercialización de M24, la iniciativa del podcast nació así como una forma de satisfacer la demanda que algunos extranjeros tienen de escuchar a Mujica y financiar el funcionamiento de la radio, aunque el visto bueno del exsenador uruguayo vino con condiciones.

Según Guerrero, la condición «exclusiva y excluyente y remarcada» del exsenador, que dejó su banca en octubre pasado por la pandemia, fue que un porcentaje grande de lo recaudado sea destinado a las ollas populares que atienden a los sectores de bajos recursos y el colectivo de técnicos de espectáculos y músicos afectados por la covid-19 Técnicos UY.

Así se llegó al podcast que, como se describe en la plataforma RedTickets UY, versará sobre «los pensamientos de ‘El Pepe’ en un mundo en cuarentena», estará enfocado en el público internacional y costará unos 5 dólares.

EFE