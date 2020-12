PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A pedradas e incluso utilizando un palo fueron vandalizadas dos cámaras del circuito de videovigilancia en Avenida Rodó.

En las imágenes aparecen dos personas que tiran piedras contra las cámaras y uno utiliza un palo. La cámara marca la 1:23 AM en el momento que comienza a ser derribada. Otras de las imágenes marca las 2:28 AM , de la madrugada del 11 de diciembre, continuando con los ataques, por lo que todo indica que estuvieron durante bastante rato frente a las mismas que se desprendieron pero permanecieron en lo alto, no cayeron al piso.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD