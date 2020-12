Unos 450 efectivos de la Armada Nacional, cumplirán durante el verano tareas de prevención y disuasión, para evitar aglomeraciones en las 187 playas de todo el país, y procurar que se cumplan las indicaciones establecidas por el Grupo Asesor Científico en la lucha contra la pandemia del Covid-19.

El ministro de Defensa Nacional Javier García, el comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante Jorge Wilson y el prefecto nacional naval, contralmirante José Luis Elizondo, junto a otros oficiales, se reunieron en la Prefectura de Trouville, para analizar lo que será el trabajo de Prefectura en el verano.

El ministro García explicó en una rueda de prensa que «vinimos a trabajar con la Armada para ver cuáles son las tareas agregadas en virtud de la pandemia, siguiendo las indicaciones del Grupo Asesor Científico. Hay una tarea de prevención que vamos hacer desde las costas y una tarea de prevención y disuasión que vamos hacer desde la rambla, en el caso de Montevideo y en el caso de Maldonado donde vamos a estar el martes», adelantó.

El ministro explicó que el trabajo implicará «difusión con parlantes, más intensificación de los patrullajes advirtiendo de esto. Me voy a reunir con el director de SINAE y vamos a solicitar algunos instrumentos y vamos a pedir al CECOED cartelería que advierta la faja de seguridad que tiene que tener, definida por el Grupo Asesor Científico, entre la orilla de 10 metros para permitir que haya ahí gente que corra, camine, que haga actividad física y alejado de la gente que está en actividad de recreo, todo lo que signifique la posibilidad de que no haya aglomeraciones y que uno pueda disfrutar de la mejor forma posible un tiempo que no es de normalidad. Pretendemos que haya primero un apoyo de cartelería, que vamos a solicitar a las intendencias, que informe de cual es la actitud, cuanto más información y prevención, seguramente menos problemas habrá», precisó.

En cuanto al rol que cumplirán los marineros, indicó que «en virtud de la información, cuando ve que no se está cumpliendo con esa norma irá a solicitar la no aglomeración, la ayuda entre todos, esperemos que no pase, porque la idea es que entre todos podamos disfrutar del verano. En todo el país habrá disponible 450 efectivos entre lo que significa Prefectura y los grupos de apoyo de la Armada, Comando de Infantería. Hay que tener en cuenta que son 187 playas en todo el país, estoy hablando no sólo de lo más habitual, Río Uruguay, Río de la Plata u Océano Atlántico, sino también de ríos y lagunas interiores».

Agregó que «habrá también 37 camionetas, lanchas, camionetas con difusión en altoparlante, vamos a poner toda la carne en el asador, también habrá apoyo aéreo, desde la Aviación Naval hay posibilidades de hacer patrullaje, a todo lo que es la actividad normal, sumarle la ayuda en este sentido. Vamos a tener coordinación con el Ministerio del Interior siempre. La jurisdicción es muy precisa, tenemos 150 metros de la orilla que es jurisdicción de la Prefectura», explicó.