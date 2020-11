PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un estudio realizado por el Ministerio de Transporte y la Organización de Aviación Civil Internacional OACI muestra el estado de situación de la infraestructura de los aeropuertos internacionales con potencial de explotación comercial, publica este jueves el semanario Búsqueda

De 11 requerimientos de OACI relevados, el de Salto cumple con seis, el de Rivera con tres, y el de Carmelo y Colonia apenas con uno. También se estimaron las inversiones necesarias para ponerlos en condiciones, que en total ascienden a US$ 13,6 millones.

Según declaraciones de Heber en el Parlamento, el nuevo gobierno piensa incluir al aeropuerto de Melo en el sistema, en lugar del de Colonia. Esa terminal cumple solo con uno de los 11 requerimientos relevados y necesita una inversión de US$ 1,5 millones.

«Son diez los aeropuertos con carácter internacional, como lo mencionó el ministro de Defensa Nacional; son los diez que están establecidos y se contempla a cinco de los seis que propone el proyecto de ley. El único que no es aeropuerto internacional es el de Carmelo, los demás ya lo son. Si profundizamos en esto seguramente veremos que la normativa y las exigencias que la OACI nos pone como país para que los aeropuertos mantengan ese carácter internacional, no se cumplen del todo; vamos a tener que decir la verdad en esto,» dijo el Ministro Heber en Sesión celebrada el día 17 de junio de 2020, en la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado.

Para el gobierno el Aeropuerto de Zagarzazú podría significar «un lío»

Como consta en actas Heber dijo más sobre el aeropuerto Zagarzazú, en «el aeropuerto de Carmelo hay voluntad de que mañana exista un desarrollo de este aeropuerto, sí, es importante para el país, pero hoy no está en condiciones de establecerse como un aeropuerto internacional. Incluso, tuvo esa condición y se le sacó porque, justamente, no reunía los requisitos que establecían los organismos internacionales, sobre todo disposiciones en cuanto a seguridad.»

Pero Heber advirtió allí sobre Carmelo más cosas, «el único que no estaría incluido –y tampoco está en consideración– es el Aeropuerto de Carmelo. A pesar de que se dice que es internacional, no lo es. No podemos decir que ese aeropuerto es internacional cuando no reúne ninguna de las condiciones para serlo. Ojalá lo fuera; creo que se está mirando desde el punto de vista turístico, para un tipo de inversionistas que están haciendo un lugar muy atractivo en la zona de Colonia y de Carmelo. Sin embargo, no podemos declararlo internacional cuando la pista no cumple las normas mínimas necesarias; según nuestros asesores, la pista no está en condiciones como para decir que es un aeropuerto internacional. Entonces, creo que ahí nos meteríamos en un lío.»