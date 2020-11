Por Concepción M. Moreno

Desde Ida Holz, la ‘madre de internet’, a Chris Namús, campeona mundial de boxeo, un amplio espectro de mujeres -agrupadas bajo la denominación de «Uruguayas rebeldes»- pasea por las páginas de un libro que recoge la vida de mujeres que marcaron «la historia», según su autora, la periodista

La ingeniera Ida Holz, la pionera informática que recibió el apodo de la ‘madre de internet’ de manos de Vinton Cerf, uno de sus creadores; la poeta Ida Vitale, premio Cervantes en 2018; la púgil Chris Namús, primera uruguaya campeona mundial en una disciplina deportiva; o la bailarina María Noel Riccetto, premio Benois (el Óscar de la danza) en 2017, están entre los 45 perfiles retratados.

A lo largo de 104 páginas, que incluyen las ilustraciones de Carolina Angulo, la periodista del diario uruguayo El País bucea en la historia de 45 mujeres que destacaron por algún aspecto -aunque muchas no disfruten de reconocimiento alguno- y la traslada a un lenguaje didáctico.

«Creo que son disfrutables y, pensando en ese desafío de que me pudiese entender una niña, yo necesitaba que mi escritura fuese sencilla», relata Gago (Melo, 1993) en una entrevista con Efe.

El libro «Uruguayas rebeldes» (Penguin Random House, 2020), publicado en marzo de este año, se presentó esta semana en la Plaza del Libro -organizada por el mundo editorial uruguayo para reemplazar a la tradicional Feria Internacional del Libro de Montevideo por la covid-19-.

La autora de «Relatos del 900» (Sudamericana, 2018) indica que, para crear este volumen, la primera premisa fue la variedad de los perfiles, que abarcaran «el ámbito de la cultura, el deporte, ingeniería, etc.», búsqueda en la que surgieron «referentes», como las poetas Vitale, Idea Vilariño y Juana de Ibarbourou o la bailarina María Noel Riccetto.

«Pero otras las fuimos descubriendo, como en el caso de Mirta, que no la conocíamos y nos pareció que tenía que estar en esta primera edición», explica en alusión a la aviadora Mirta Vinna, «la primera piloto profesional en el Uruguay», sobre la que apenas encontró «dos o tres datos sobre ella disponibles y hubo que buscar en diarios de la época y de a poco empezar a construir».

La idea que manejó desde el comienzo la editorial fue «un libro con perfiles que fuesen legibles para todo tipo de persona de todo tipo de edades, de mujeres uruguayas que hubiesen marcado la historia, no solo que la estuviesen marcando actualmente», detalla.

Para Gago, la idea de rebeldía -incluida en el título- es solo el puntapié inicial a partir del cual ahondar en las vidas de estas mujeres.

«El concepto de rebeldía se extiende un poco a muchas otras cuestiones, como animarte a seguir tu vocación, a irte a bailar a Estados Unidos dejando a tu familia entera acá teniendo 17 años (como Riccetto). Después que pasas ese empujón inicial de rebeldía, te das cuenta que el concepto sigue muchas otras cosas que quizás son muchas de las historias que están en este libro», argumenta.

Entre las protagonistas investigadas que despertaron su atención en el momento de trabajar, Gago señala a la boxeadora Chris Namús.

«Es un poco la historia que resume la esencia del libro porque ella tenía muy claro que quería boxear, todo el mundo le decía que eso es de hombres, golpeó la puerta de 15 gimnasios hasta que uno que conocía a su familia la dejó empezar a entrenar. Me llamó mucho la atención la lucha, la insistencia…», comenta.

Gago decidió no entrevistar a ninguna de las mujeres vivas porque le parecía «injusto» crear una línea de separación con las ya desaparecidas y tampoco las avisó de que iban a formar parte de esa lista. No obstante, sintió cierto pudor ante la posibilidad de que hubiera algún error en sus historias.

«Pero también después pensé que este libro es mi visión sobre ellas. Capaz que pueden estar de acuerdo o no y la gracia también es la mirada del que escribe también. La respuesta ha sido buena hasta ahora. Capaz que mañana viene Ida Vitale y me dice que no le gusta y voy a llorar tres días seguidos», apunta.

El libro, cuya lectura está recomendada a partir de los 12 años, menciona a otras mujeres como la indígena Guyunusa, la atleta Déborah Rodríguez, la actriz y cantante Natalia Oreiro o la árbitra de fútbol Claudia Umpiérrez. A las 45 figuras de este volumen se unirán próximamente -quizá en marzo de 2021- otras tantas en una segunda parte en la que la periodista ya está trabajando.

