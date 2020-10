PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Viendo la situación epidemiológica de nuestro Departamento respecto a COVID19 y en particular el número de casos en Carmelo, creo es hora que todos nos pongamos a pensar que más allá de extremar los cuidados ya conocidos (distanciamiento, barbijo y alcohol gel) debemos agregar el pensar bien antes de movilizarnos o reunirnos si realmente es necesario o imprescindible hacerlo, publica el Dr. Barbot.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Todo bien quienes necesitan movilizarse por trabajo u otro motivo justificado, todo bien quienes como esparcimiento necesario concurren a lugares o eventos autorizados con cumplimiento de protocolos, y todo bien también aquello que permita mantener la economía de nuestro País activa pero con seguridad.»

El Adjunto a la Dirección Dptal. de Salud advierte que que «son innecesarias y están mal otras situaciones o actividades no autorizadas, que no tienen protocolos o que por ser con determinadas características no se cumplen las medidas básicas de cuidado.

Y cito como ejemplo pijamadas, asados familiares o con amigos, cumpleaños, fiestas clandestinas o convocadas por redes entre otras…»

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Muchas de ellas en ocasiones incluso agravan el panorama dado que movilizan gente de otras localidades o incluso Departamentos. Por eso, meditemos sobre la necesidad de tal o cual movimiento o reunión, seamos solidarios y sensatos al momento de decidir.»

«Como desde el 13 de Marzo, seguimos exhortando al uso de la «libertad responsable», aprovechemos y valoricemos esta posibilidad.

El trabajo de las Autoridades Sanitarias, sumado a nuestro correcto accionar seguramente nos permitirá revertir la situación actual,» asegura el jerarca de Salud Pública.