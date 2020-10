Por Natalia Guevara

Mi nombre es Natalia Guevara, soy comunicadora de la ciudad de Colonia, hace 11 años trabajo en radio y hace 4 años en FM Mágica 93.5 y un año trabajé como operadora en Radio Colonia, previo a mi ingreso a la Fm. Ambas están en el mismo edificio, comparten realidades, problemas y deudas.

Los atrasos salariales y condiciones de trabajo llevaron a que yo diera un paso al costado el último día de mayo de este año, por que se me hacía insostenible la situación, era muy difícil salir a aire y transmitir algo lindo mientras vivía esa situación; frente a esto se me sugirió que me amparara en el seguro de desempleo por 4 meses para que en ese tiempo se pudiera revertir la situación y volver en mejores condiciones al trabajo. Si bien al principio hubo algún intercambio de mensajes con la empresa y quien se podría decir era el vocero de la misma en Colonia que además era compañero, dado que ellos son y están en Buenos Aires, pero luego todo eso se transformó en un ida sin vuelta, de mis mensajes y pedidos de respuesta.

Ayer (30/9) fue mi último día de seguro y pedí por favor que se me diera un panorama de mi situación laboral ya que me adeudan sueldo, salario vacacional, no abonaron Anda como dice la nota del compañero que hoy me entero que echaron por teléfono… Y un montón de otros atropellos. Nadie se comunicó. Si bien lo principal es lo económico, hay muchas cosas más.

Trabajamos durante 2 meses con un generador pequeño para abastecer 2 radios: radio Colonia y fm mágica soportando calor de los equipos, sin poder usar computadoras, trabajando desde nuestro celular, con nuestros datos, etc. Recibir invitados era una vergüenza por eso solo lo hacíamos con gente cercana, trabajábamos a media luz, forzando la vista para leer, sin ventilación natural, tampoco teníamos aire. ¿Porque trabajamos con el generador? Porque les habían cortado la luz por deuda millonaria con ute, pero por día se gastaban 10 mil pesos de gasoill, y nos debían plata, nos deben…. Una vez estuvo bomberos y dijo que en esas condiciones no se podía trabajar, no pasó nada y seguimos. Luego la deuda fue con la estación de servicio, todo esto es de público conocimiento, salió en algunos medios.

Aquí les cuento lo mas impactante de estos años de incertidumbre y de atar con alambre cada situación, pero hay más detalles que prefiero dejar a un lado.

Nuestra audiencia jamás se enteró de lo mal que estábamos pasando, al menos por nosotros mientras hacíamos el programa, porque a pesar de todo teníamos esperanza de que podía mejorar y además somos profesionales y queremos dar lo mejor, en verdad no tendría que hablar en plural.

Todos los días era una promesa nueva, «esta tarde llega la plata», «antes del fin de semana seguro» y nunca pasaba nada, a veces nos daban un «lismosnita», un adelanto, que no era adelanto, era atraso!

Me perjudicaron seriamente en lo económico y estuvieron a punto de que dejara de sentir ganas de hacer radio que es mi pasión.

Pero no, me fui a tiempo y en estos meses he aclarado conmigo lo que quiero, porque no es forma de trabajar esa, cuando no se valora en lo más mínimo el esfuerzo que se hace para sacar adelante TU empresa. Este es un medio de comunicación incomunicado.

Una tristeza….

A todos los que de alguna forma se sintieron apoyados por mi para difundir y encontraron en mi labor periodística un aliado, les pido ahora que apoyen. A los oyentes que tanto afecto nos han dado también, y aquellos que se sientan Identificados o simplemente por empatía, lo hagan.

cómo? En principio compartiendo este mensaje.

Gracias y que tengan buen día