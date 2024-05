Montevideo, 14 may (EFE).- El precandidato a la presidencia de Uruguay por el Partido Colorado Andrés Ojeda aseguró este martes que la Unión Europea debería ser el socio estratégico más importante de su país.

Así lo dijo a la Agencia EFE durante su participación en un desayuno de consulta organizado por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación en Uruguay.

«La Unión Europea debería ser para adelante el socio estratégico más importante del Uruguay del futuro. Por eso Uruguay ha empujado tanto este tratado de libre comercio», puntualizó.

De acuerdo con esto, subrayó que la concreción del acuerdo significaría «un cambio de vida» para los uruguayos, al tiempo que resaltó que en eso hay un norte «para seguir empujando».

«Acá la clave es profundizar el diálogo y hacerlo lo más fluido posible para que se llegue a resultados concretos que beneficien a todos», dijo Ojeda.

Y añadió: «Yo trataría de pragmatizar vínculos comerciales. Y si no llegamos al final de la madeja que nos gustaría llegar, llegar a lo que podamos. Esto se trata de lograr cosas. A veces uno por tratar de lograr lo más ambicioso del mundo no logra pequeñas cosas que terminan empedrando un camino».

Por otra parte, el precandidato por el Partido Colorado sostuvo que Uruguay crece a un promedio del uno por ciento anual, cifra que se debe aumentar con una política exterior comercial y de venta.

«Yo creo que los diplomáticos uruguayos tienen que ser grandes vendedores. Tienen que ir a contarle al mundo qué es el Uruguay, quién es el Uruguay y por qué vale la pena invertir acá. Lo bueno de las inversiones españolas que tenemos aquí es que casi todas ellas han venido para quedarse. Tienen mucho tiempo aquí y mucha proyección de futuro», enfatizó.

Finalmente, Ojeda habló sobre la situación del Mercosur y apuntó que lo más importante es abrir mercados.

«Si el Mercosur sirve, hagamos que sirva y hagamos que funcione. Si no sirve, tomemos decisiones. Siento que estamos en un letargo que no es ni uno ni otro. No me puedo ir, no me sirve quedarme», concluyó.

Las elecciones presidenciales marcarán el 2024 en Uruguay, donde la población acudirá a las urnas para elegir quien reemplazará a Luis Lacalle Pou desde el 1 de marzo de 2025.

El domingo 30 de junio se llevarán a cabo las Elecciones Internas, única instancia en la que no será obligatorio acudir a las urnas.

Cada uno de los partidos presentará a sus diferentes precandidatos y el más votado de cada fuerza política se convertirá en el candidato a presidente en las Elecciones Nacionales que se celebrarán cuatro meses después. EFE