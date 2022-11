PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Que se elige: Representantes de los tres órdenes a los Consejos de Facultad de la Universidad

de la República. Excepto Facultad de Comunicación y Facultad de Artes

Fecha: 16 de noviembre de 2022

Horario de Votación: de 8:00 a 19:00 hs

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Documentación requerida para votar: cédula de identidad

El voto será secreto y obligatorio para todos los habilitados, quedando exceptuadas de la

obligatoriedad del voto las personas mayores de 75 años.

Una vez efectuado el sufragio la Comisión Receptora de Votos entregará al elector la

constancia correspondiente. A su vez estás se podrán descargar a través del buscador que

quedará disponible en la página web de la Corte Electoral pasado el acto eleccionario.

Constancias de no padrón

Las personas que no estén habilitadas para votar, pasada la elección podrán descargar de la

página web de la Corte Electoral un comprobante de que no figuran en el padrón.

Podrán votar en calidad de observado:

A) Los miembros de las Comisiones Receptoras de Votos electores que no pertenezcan al

circuito donde actúan, siempre que su circuito de pertenencia se encuentre en el

mismo departamento.

B) Los funcionarios electorales electores, siempre que su circuito de pertenencia se

encuentre en el mismo departamento.

C) Los electores en situación de discapacidad motriz, cuyo circuito de pertenencia no sea

accesible, podrán votar en otro circuito accesible del departamento.

D) Los electores cuya identidad sea objetada por al menos un miembro de la Comisión

Receptora de Votos o por un delegado apoyado por un integrante de la CRV, votarán

en carácter de observado por identidad.

EN EL INTERIOR DEL PAÍS

En aquellos departamentos que tengan Comisiones Receptoras de Votos en más de una

localidad se podrá votar en calidad de observado simple en cualquiera de ellas, siempre y

cuando el elector se encuentre habilitado en el padrón de ese departamento.

Ej: Elector habilitado en la ciudad de Las Piedras podrá sufragar en cualquier circuito ubicado

en el departamento de Canelones, por ejemplo Costa de Oro.

Siempre que se emita un voto en calidad de observado el elector deberá concurrir con la hoja

de votación de su preferencia.

No se admitirá el voto observado interdepartamental