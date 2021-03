La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI) elaboró una proyección sobre la ocupación de camas en los centros de cuidados intensivos y señaló que de mantener el crecimiento exponencial de casos de coronavirus, en dos semanas se ocupará el 79% de las camas de CTI del país, publicó El País.

Para conocer la realidad desde adentro entrevistamos al Prof. Agdo. Dr. Pedro Alzugaray de Medicina Intensiva en el Hospital de Clínicas y médico consultante del CTI de Camoc.

Esto es una parte de la entrevista que realizamos esta mañana al profesional en TQH de RadioLugares.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Por qué juega un rol tan importante los CTI con el Coronavirus y controlar el número de camas disponibles es un tema de enorme sensibilidad? ¿En qué lo diferencia con otros virus?

Porque el problema central es que sobrepasa la capacidad de asistencia ya sea de hospitales pero fundamentalmente de terapia intensiva (CTI). Solo el 2% de los que se enferman lo harán en forma grave, pero son tantos los contagiados que ese porcentaje es enorme. Entonces los CTI se saturan, se desbordan y pierden la capacidad de asistencia. Esto genera un problema de Salud Pública. Nos quedamos sin camas para otras patologías y esto es una complicación enorme.

¿Estamos cerca de esa situación?

Sí, estamos cerca. Si la situación epidemiológica sigue como hasta ahora y no cambia vamos a estar muy mal en asistencia hospitalaria pero fundamentalmente en terapia intensiva.

¿Por qué es un problema asistencial tanto en los hospitales como en los CTI?

Nosotros atender a una persona en terapia intensiva en promedio nos lleva entre cinco a siete días. Pero esta enfermedad aumenta el promedio de estadía entre 20 a 30 días. Un promedio de cuatro veces más que los pacientes habituales internados en terapia intensiva. Esto hace que el enfermo ingresa pero no sale y rápidamente se satura el sistema.

¿Cuál es el nivel de porcentaje de ocupación en Uruguay, en CTI al 22 de marzo?

La ocupación hoy anda por el 60%. De ese porcentaje hay un 20% de pacientes con Covid.

Llegado el caso en donde hay un paciente Covid y otro proveniente de un siniestro de tránsito o de un acto quirúrgico ¿cuál va tener prioridad?

Para responder a esa pregunta debemos aclarar que ese escenario sería una situación de catástrofe. Existe un plan de contingencia y dentro del mismo puede ser necesario la selección de paciente. Esto ya pasó en España, en Italia, Francia. Sucede ahora en Alemania. Uruguay no será la excepción por eso estamos esperando algunas medidas extras del gobierno para evitar esto.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Cómo se selecciona a los pacientes?

Como en un accidente de tránsito con múltiples víctimas. Ahí se decide cuales son las de atención inmediata y cuales las que se atienden después. Se analiza cuáles tienen posibilidad de recuperación y cuáles no. Es lo que denominamos un TRIAGE. Obviamente no es una situación ideal, los pacientes más añosos serán los más perjudicados. La edad es un criterio para hacer TRIAGE. Quiero ser claro que el gobierno y la gente aún están a tiempo de revertir esta situación. Tenemos que volver a marzo de 2020. Hay que volver a tenerle miedo al virus. No estamos respetando el virus y nos va pasar por arriba.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

¿Qué medidas se deberían tomar?

Las medidas políticas y las técnicas a veces no van de la mano. Yo puedo hablar del aspecto sanitario. El gobierno debe bajar la movilidad de alguna manera. La vacuna nos ayudará muchísimo pero necesita tiempo. Estoy hablando de medidas que deben tomarse ya.

¿Qué opina de la vacuna? ¿Y de médicos que minimizan la vacunación?

Después del agua potable las vacunas son los elementos que en la ciencia más vidas ha salvado en la humanidad. Mucho más que los antibióticos. El Uruguay tiene una cultura muy grande de vacunación. Salieron rápidas porque no estamos viviendo en 1960, estamos en 2021. Todas las vacunas del Coronavirus son eficientes y todas protegen de la enfermedad grave. Y no se agravan solo los viejitos, tenemos en los CTI gente muy joven. Es una mentira que solo afecta a los ancianos. Hay que vacunarse.

El gobierno dio autonomía a los CECOED. Teniendo en cuenta los datos de Colonia ¿cómo ve el panorama en nuestro departamento?

Colonia esta en una situación favorable pero no estamos libre del problema. Tal vez tenemos más tiempo en tomar medidas. Hay que buscar medidas inteligentes que desestimulen la movilidad de la gente. Esta es una enfermedad social, nos contagiamos cuando nos movemos y contactamos con otros seres humanos.