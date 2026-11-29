La Intendencia de Colonia prevé inaugurar en marzo de 2027 el Centro Esperanza de la Región Oeste, destinado a la atención de la salud mental y al tratamiento de adicciones. La fecha fue ratificada el pasado 25 de noviembre por el director de Desarrollo Humano, Ricardo Planchón Geymonat.

El establecimiento funcionará en los barracones de Montes del Plata, en Carmelo, y tendrá alcance regional, con una cobertura que comprenderá Nueva Palmira, Conchillas, Ombúes de Lavalle y sus respectivas zonas rurales.

El proyecto forma parte de la descentralización de los servicios que actualmente presta el Centro Esperanza de Colonia del Sacramento. La propuesta contempla atención psicológica individual y grupal, tratamiento de adicciones y depresión, prevención del suicidio y acompañamiento psicológico a pacientes oncológicos y sus familiares.

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Un abordaje que incorpora la educación y el trabajo

El modelo asistencial proyectado para Carmelo incluye actividades que complementarán la atención clínica. Según explicó Planchón en junio, el centro desarrollará programas educativos, deportivos y de formación laboral, con propuestas que abarcan desde el trabajo en huertas hasta cursos de informática e inglés.

La iniciativa busca incorporar herramientas de integración social y laboral a los procesos de tratamiento y rehabilitación.

Los antecedentes del proyecto

La instalación del centro en Carmelo fue anunciada en diciembre de 2025, cuando se estimaba que comenzaría a funcionar durante el segundo semestre de 2026. En junio de este año se confirmó el inicio de las obras de acondicionamiento y, en octubre, se estableció marzo de 2027 como nueva fecha prevista de apertura.

El proyecto se inscribe, además, en el marco de la cooperación entre la Intendencia de Colonia y la Universidad CLAEH, instituciones que suscribieron en noviembre un convenio para ampliar los servicios de atención psicológica en el departamento.

La atención será gratuita, independientemente del prestador de salud al que estén afiliados los usuarios.