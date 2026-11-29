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La cancelación de una reunión entre el presidente Yamandú Orsi y ejecutivos de Neltume Ports abrió una pregunta que, hasta ahora, no tiene respuesta pública: ¿por qué Presidencia suspendió el encuentro?

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La reunión estaba agendada para el miércoles 18 de noviembre, después de la presentación de Montevideo Container Terminal (MCT), una iniciativa privada que propone construir una nueva terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. Neltume informó que el proyecto ronda los US$ 900 millones y que permanece en etapa de evaluación por parte de las autoridades; su presentación pública no equivale a una autorización ni a una concesión aprobada. terminalmct.uy

Según Búsqueda, Presidencia comunicó la suspensión por teléfono a Richard von Appen, presidente de Neltume Ports. Fuentes empresariales y políticas citadas por el semanario dijeron que la empresa no recibió una explicación ni una nueva fecha. En la presentación del proyecto tampoco estuvieron autoridades del Gobierno ni de la Administración Nacional de Puertos. Búsqueda no atribuyó la cancelación a una causa concreta. www.busqueda.com.uy

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La explicación que circuló después fue publicada por Diario La R: el medio sostuvo que la cancelación obedeció a las denuncias sobre presuntas irregularidades en operaciones de soja de Terminales Graneleras Uruguayas (TGU), en Nueva Palmira. Neltume tiene participación en TGU. Sin embargo, no se encontró una declaración de Presidencia que confirme ese vínculo, por lo que debe tratarse como una versión periodística, no como un motivo oficialmente establecido. grupormultimedio.com

El episodio merece una respuesta institucional porque involucra una iniciativa portuaria de gran escala y una relación entre el Estado y una empresa que opera en el sistema portuario. Aclarar el motivo de la suspensión permitiría distinguir si se trató de una decisión de agenda, de una evaluación del proyecto o de otro asunto. Por ahora, lo verificable es la cancelación reportada por Búsqueda y la falta de una explicación pública; la causa permanece sin confirmar.