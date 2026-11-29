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OSE proyecta implementar un sistema de control remoto de hasta 80 perforaciones y 50 puntos de la red de abastecimiento de agua potable del departamento de Colonia. La iniciativa forma parte del Concurso de Precios 7889/2026, publicado el viernes 27 de noviembre en el portal de Compras Estatales.

El organismo pretende contratar, mediante arrendamiento, un servicio tecnológico que permita supervisar y operar instalaciones a distancia mediante dispositivos electrónicos de registro y transmisión de datos, conocidos como dataloggers.

La tecnología permite centralizar información procedente de diferentes instalaciones y realizar su seguimiento sin necesidad de que el personal se encuentre físicamente en cada punto de la red.

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La contratación está prevista por un período de un año, con una certificación mensual de los servicios prestados. El plazo de instalación establecido es de 15 días hábiles a partir de la aprobación de la documentación correspondiente.

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Entre las condiciones exigidas a las empresas participantes figura la experiencia previa en servicios similares que comprendan al menos 50 puntos de monitoreo durante un período mínimo de tres meses. Las firmas deberán contar, además, con un representante técnico debidamente acreditado.

Las ofertas deberán presentarse en pesos uruguayos, sin ajustes de precios, y la empresa adjudicataria deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto contratado.

La incorporación de estos dispositivos permitirá a OSE disponer de herramientas para la supervisión y el comando remoto de instalaciones distribuidas en el territorio departamental, tanto en los puntos de extracción de agua subterránea como en la red de abastecimiento.

El plazo para solicitar aclaraciones vence el 9 de diciembre, mientras que la apertura de ofertas está prevista para el martes 15 de diciembre, a las 11 horas.