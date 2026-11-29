Escuchar artículo 0:00 2:06 x1

El puerto de Carmelo registró 427 movimientos de pasajeros menos entre enero y setiembre de 2026 que en los mismos meses de 2025, según las estadísticas de la Administración Nacional de Puertos (ANP). La variación equivale a una caída de aproximadamente 5,7%.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La cifra de este año reúne 3.586 embarques y 3.520 desembarques en la ruta Carmelo–Tigre. En 2025, durante el mismo período, se habían contabilizado 3.816 embarques y 3.717 desembarques. La ANP suma ambos movimientos: los datos no indican cuántas personas distintas viajaron, ya que un mismo usuario puede figurar en más de un registro. anp.com.uy

El movimiento mensual tuvo su mayor registro en enero, con 1.370 embarques y desembarques. Después descendió hasta junio, cuando se contabilizaron 450, y volvió a aumentar en los meses siguientes: 544 en julio, 473 en agosto y 574 en setiembre. La evolución muestra variaciones a lo largo del año, por lo que el acumulado no describe por sí solo el comportamiento de cada mes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La comparación corresponde a la conexión con Tigre y termina en setiembre. Por tanto, no permite medir el impacto del servicio directo entre Carmelo y Buenos Aires, que inició sus operaciones el 19 de noviembre. La nueva ruta deberá evaluarse con estadísticas posteriores y diferenciadas, cuando la ANP publique períodos que incluyan sus primeros meses de funcionamiento.

