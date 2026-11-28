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La industria láctea uruguaya está cambiando no solamente en la cantidad de leche que recibe, sino también en los productos que elabora. Mientras la producción de leche en polvo creció 33% durante 2025, la fabricación de quesos disminuyó 3,6%. Esta diferencia, documentada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), plantea interrogantes sobre la evolución de una actividad de fuerte arraigo económico en Colonia.

La Encuesta de Industrias Lácteas, publicada el 9 de noviembre de 2026, establece que Uruguay produjo 229.800 toneladas de leche en polvo durante 2025. En cambio, la elaboración de quesos pasó de 55.400 toneladas en 2024 a 53.400 en 2025: unas 2.000 toneladas menos.

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La evolución ocurrió mientras aumentaba la disponibilidad de materia prima. Las 50 industrias relevadas recibieron 2.191 millones de litros de leche, 8% más que el año anterior, aunque la cantidad de remitentes disminuyó de 2.135 a 2.035.

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En Colonia, el Censo General Agropecuario 2024 identificó 530 explotaciones cuya principal fuente de ingresos era la producción de leche. En conjunto ocupaban 113.486 hectáreas, aproximadamente una quinta parte de la superficie agropecuaria del departamento.

La nueva información industrial no está desagregada por departamento. Por tanto, no permite afirmar que las queserías de Colonia hayan reducido su producción en la misma proporción que el conjunto nacional.

A esta transformación se suma una dificultad económica. Según el Instituto Nacional de la Leche, en setiembre de 2026 el poder de compra de los productores había disminuido 9,4% respecto del mismo mes de 2025. El indicador refleja una caída de 4,9% en el índice de precios recibidos por la leche y un aumento de 5% en los costos de producción.

Los datos describen una cadena que aumenta sus volúmenes industriales mientras modifica la composición de sus productos y enfrenta mayores presiones económicas.

Para Colonia, donde conviven establecimientos familiares, queserías e industrias de diferentes escalas, la cuestión central es determinar cómo se distribuyen esos cambios. La nueva encuesta muestra hacia dónde evoluciona la producción nacional; las consecuencias concretas sobre las empresas, los productores y el empleo departamental todavía requieren información específica.