Escuchar artículo 0:00 3:54 x1

El riesgo de inundaciones y sequías en el suroeste uruguayo será objeto de nuevos estudios impulsados por el Ministerio de Ambiente. La cartera publicó el viernes 27 de noviembre tres convocatorias de asistencia técnica que comprenden cursos de agua del departamento de Colonia y de la región.

Las iniciativas, enmarcadas en el programa Euroclima, buscan ampliar el conocimiento sobre el comportamiento de las cuencas hidrográficas ante fenómenos extremos y desarrollar herramientas para la gestión de los riesgos asociados tanto al exceso como a la escasez de agua.

Se trata de dos problemas ambientales con consecuencias sobre la vida cotidiana de las comunidades, la producción agropecuaria, la infraestructura y la planificación del territorio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Inundaciones en el río Rosario y el arroyo Colla

Dos de las convocatorias tienen como centro de estudio el río Rosario, el arroyo Colla y sus afluentes.

La primera busca contratar una consultoría para realizar estudios hidrológicos e hidráulicos de las crecidas. La segunda está orientada a incorporar asistencia profesional especializada en recursos hídricos, modelación de fenómenos extremos y gestión del riesgo.

El análisis permitirá profundizar en el conocimiento de cómo responden estos cursos de agua ante precipitaciones intensas y aumentos de caudal.

Desde una perspectiva departamental, contar con información sobre las áreas expuestas a inundaciones resulta relevante para la planificación urbana y rural, la protección de viviendas, la conectividad vial y el desarrollo de actividades productivas.

La documentación difundida hasta el momento no identifica nuevas zonas inundables ni anuncia obras destinadas a mitigar las crecidas. Esas definiciones dependerán de los resultados de los estudios y de las decisiones posteriores de las autoridades.

Sequías y disponibilidad de agua en el suroeste

La tercera convocatoria aborda la gestión del riesgo de sequía en la cuenca del río San Salvador, vinculada principalmente al departamento de Soriano.

Entre los objetivos de la contratación figura la elaboración de un protocolo específico para gestionar situaciones de escasez hídrica.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El trabajo forma parte de un proyecto que comprende tres cuencas: río Rosario, río San Salvador y Laguna del Cisne.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Aunque la consultoría sobre sequías se concentra en San Salvador, su temática tiene interés regional. La disponibilidad de agua, las necesidades del sector agropecuario y la conservación de los ecosistemas son asuntos que también forman parte de la agenda ambiental del departamento de Colonia.

La convocatoria no implica la existencia de una emergencia hídrica actual, sino el desarrollo de instrumentos para gestionar futuros períodos de escasez.

La gestión del agua como asunto territorial

Las inundaciones y las sequías representan dos extremos de un mismo problema: la gestión de los recursos hídricos y la capacidad de los territorios para responder a las variaciones en la disponibilidad de agua.

En Colonia y los departamentos vecinos, esta problemática involucra tanto a las poblaciones urbanas como a las comunidades rurales y los sectores productivos.

Uno de los aspectos pendientes de conocer es cómo se incorporarán los resultados de estas investigaciones a los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de emergencia y las políticas ambientales de los gobiernos departamentales y municipales.

También será relevante conocer qué mecanismos permitirán trasladar la información técnica a las comunidades expuestas a estos fenómenos.

Las tres convocatorias permanecerán abiertas hasta el 18 de diciembre. Por el momento, las iniciativas se encuentran en la etapa de selección de los equipos técnicos que tendrán a su cargo los trabajos.