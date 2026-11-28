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¿Cuánto vale una propiedad en Colonia y qué relación tiene ese precio con el valor que figura en los registros del Estado? ¿Cuántas viviendas fueron ampliadas sin que esas modificaciones aparezcan en Catastro? Estas son algunas de las interrogantes que el Gobierno busca responder mediante una modernización de la información territorial.

El Ministerio de Economía y Finanzas informó este viernes 27 de noviembre sobre la firma de un convenio entre la Dirección Nacional de Catastro y el Congreso de Intendentes para desarrollar un sistema integrado que permita compartir y actualizar información sobre los inmuebles.

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Uno de los proyectos más relevantes es la creación del Observatorio Catastral del Mercado Inmobiliario, previsto para los próximos dos años. Su objetivo será estudiar los precios de las propiedades y compararlos con los valores catastrales.

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En Colonia, donde la actividad inmobiliaria presenta realidades tan diversas como los nuevos desarrollos residenciales de Colonia del Sacramento, los emprendimientos turísticos de Carmelo y el mercado de viviendas de las pequeñas localidades, esta información permitiría conocer mejor el comportamiento económico del territorio.

Otro proyecto contempla la realización de un censo inmobiliario urbano durante los próximos diez años. El propósito es identificar construcciones y ampliaciones que todavía no figuran en los registros oficiales.

La actualización podría contribuir a una mayor equidad tributaria entre propietarios de inmuebles de similares características. Sin embargo, el convenio no implica un aumento automático de la Contribución Inmobiliaria.

El alcance de la iniciativa trasciende la recaudación. Conocer dónde y cuánto se construye permitiría anticipar necesidades de saneamiento, pavimentación, transporte y otros servicios públicos, especialmente en zonas de expansión urbana.

El Ministerio todavía no ha divulgado un calendario específico de implementación para Colonia.

En un departamento donde las inversiones privadas están modificando progresivamente el paisaje urbano y rural, disponer de información actualizada sobre las propiedades y el uso del suelo permitiría comprender mejor esas transformaciones y contar con herramientas más precisas para orientar el desarrollo territorial.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 27 de noviembre de 2026.