Escuchar artículo 0:00 1:56 x1

Un total de 15.126 personas ingresaron a Uruguay por Colonia entre el jueves 26 de noviembre y las 6 de la mañana de este sábado 28, según datos de la Dirección Nacional de Migración difundidos por el Ministerio del Interior, en el marco del operativo de seguridad por la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata.

Colonia concentró el 22,3 % de los 67.742 ingresos registrados en todo el territorio nacional durante ese período, ubicándose únicamente por detrás de Fray Bentos, donde se contabilizaron 17.898 entradas, y por encima del Aeropuerto Internacional de Carrasco, con 10.764.

Las cifras corresponden al movimiento general de pasajeros y no exclusivamente a simpatizantes de ambos equipos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Dirección Nacional de Policía Caminera identificó al puerto de Colonia como uno de los puntos de entrada del corredor oeste, que comprende las rutas nacionales 1 y 2.

Ante el incremento del volumen vehicular, las autoridades recomendaron aumentar la distancia de seguridad, especialmente detrás de ómnibus y vehículos de gran porte, y evitar maniobras imprudentes de adelantamiento.

La atención estará puesta también en el movimiento de retorno de las parcialidades, previsto para la noche de este sábado y la madrugada del domingo, por las mismas vías de circulación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El operativo nacional de seguridad cuenta con más de 1.900 efectivos policiales desplegados en distintos puntos del país. El Ministerio del Interior no discriminó la cantidad de funcionarios asignados específicamente al departamento de Colonia.