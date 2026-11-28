Escuchar artículo 0:00 1:20 x1

La Policía dio a conocer el parte oficial sobre el siniestro de tránsito fatal registrado en la mañana de este sábado 28 de noviembre en Carmelo, en el que perdió la vida un joven de 28 años.

Según el informe de la Seccional Tercera, próximo a las 6.40 horas, un llamado al Servicio de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona caída en la vía pública, en calle Blandengues.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron al joven sin aparentes signos vitales y, a pocos metros, una motocicleta. De acuerdo con el comunicado, no se observó ningún casco protector en la escena.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Personal de una emergencia médica móvil acudió al sitio y constató el fallecimiento a las 6.45 horas.

La Policía preservó el lugar para permitir el trabajo de Policía Científica y solicitó el relevamiento de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El informe oficial no establece cómo se produjo el siniestro ni señala la eventual participación de otro vehículo. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación.