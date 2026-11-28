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El territorio como escenario cinematográfico y la actividad audiovisual como sector de desarrollo profesional serán los ejes de la participación de Colonia en Ventana Sur, el principal mercado de contenidos audiovisuales de América Latina, que se realizará del 30 de noviembre al 4 de diciembre en la sala Adela Reta del Sodre, en Montevideo.

La Intendencia participará en el stand de Uruguay junto a profesionales de la recientemente creada Mesa de Trabajo de Colonia Audiovisual, un espacio público-privado surgido de la anterior Oficina de Locaciones «Ola Colonia».

La iniciativa, presidida por el director de Turismo, Martín Álvarez, reúne a representantes de distintas áreas de la administración departamental y profesionales del sector audiovisual.

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Entre sus objetivos figuran facilitar los trámites para las productoras, captar realizaciones internacionales, apoyar proyectos locales, promover la formación profesional y ampliar la exhibición de cine nacional en el departamento.

La participación en Ventana Sur busca establecer contactos con productores, generar acuerdos y posicionar a Colonia como destino de rodajes y exhibiciones cinematográficas.

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El encuentro es organizado por el Marché du Film del Festival de Cannes, la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) de Argentina.