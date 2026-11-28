Escuchar artículo 0:00 0:57 x1

Un joven falleció en la vía pública en la mañana de este sábado 28 de noviembre, en la intersección de las calles Blandengues y Rodó, cuando circulaba en moto.

Según información primaria recabada por Carmelo Portal, el joven circulaba solo en una motocicleta. Las circunstancias en las que se produjo el siniestro aún no han sido esclarecidas.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que antes de las 7 de la mañana ya se encontraban en el lugar efectivos policiales y personal de SEMCO.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Vecinos han señalado que en esa intersección se han registrado otros siniestros de tránsito de gravedad. Incluso en enero de 2023, precisamente, se produjo allí un accidente fatal que involucró a un motociclista.

Hasta el momento no se dispone de información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias del fallecimiento.