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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció un conjunto de medidas destinadas a los trabajadores afectados por el incendio de Colonia Shopping, que incluyen una propuesta de seguro de paro especial, facilidades para el pago de servicios públicos, capacitación profesional y asistencia alimentaria.

Las iniciativas fueron comunicadas este viernes 27 de noviembre por la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, tras mantener una reunión con representantes empresariales, sindicales y el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez.

Uno de los principales acuerdos alcanzados entre empresas y sindicatos refiere a los compromisos de continuidad laboral de quienes se encontraban trabajando al momento del incendio, una vez que el establecimiento reabra sus puertas.

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El MTSS realizará un registro de trabajadores con dificultades para afrontar el pago de facturas de UTE y OSE, con el propósito de evitar cortes de suministro y estudiar alternativas de refinanciación de deudas en hasta 48 cuotas. También se efectuarán gestiones ante Antel.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) desarrollará cursos de capacitación en coordinación con las empresas, destinados a quienes estén amparados por el seguro de paro.

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El próximo lunes 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Alimentación enviará canastas de alimentos, cuya distribución será coordinada por el Mides. También se facilitará la renovación gratuita de documentos de identidad destruidos durante el incendio.

Respecto a la recuperación del centro comercial, se informó que algunos sectores podrían habilitarse en las próximas horas, condicionado al cumplimiento de las disposiciones de seguridad establecidas por la Inspección General del Trabajo.