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Por Elio García

Hasta hace unos días, Lorena Roqueta representaba un acontecimiento electoral que modificaba la historia de la representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. La difusión de sus antecedentes judiciales de 2012 desplazó el centro de la discusión. Su trayectoria comenzó a ser interpretada desde un episodio de su pasado.

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La sociedad tiene una particular capacidad para producir y modificar identidades. Una persona puede pasar, en cuestión de horas, de ser reconocida por sus realizaciones presentes a quedar definida por una conducta de hace catorce años. Los hechos no cambian; cambia el sistema de significaciones que se construye alrededor de ellos.

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Una cosa es haber cometido un delito y otra, sustancialmente diferente, quedar convertido para siempre en la representación de ese delito.

La condena después de la condena

El sistema judicial establece responsabilidades, determina sanciones y fija las condiciones de su cumplimiento. Sin embargo, existe otro sistema de administración del castigo, menos visible, que opera en las relaciones sociales, en los discursos políticos y en los espacios de comunicación.

Es un tribunal sin procedimientos establecidos, sin plazos y sin una instancia de clausura.

Mientras la Justicia sanciona una conducta, la estigmatización social puede terminar sancionando una existencia. El antecedente penal adquiere entonces una dimensión que excede su naturaleza jurídica: se transforma en una identidad.

¿En qué momento una persona recupera plenamente su condición de ciudadano? ¿Cuántos años deben transcurrir para que sus acciones presentes tengan un valor propio? ¿Qué sentido tiene hablar de rehabilitación si el pasado conserva indefinidamente la capacidad de invalidar el futuro?

La doble moral

La sociedad contemporánea reivindica la reinserción social como uno de los objetivos del sistema penitenciario. Promueve programas educativos, oportunidades laborales y mecanismos de integración. Sin embargo, cuando una persona con antecedentes alcanza determinadas posiciones de reconocimiento, emergen resistencias que ponen en cuestión aquellos mismos principios.

Parecería existir una aceptación condicionada de la segunda oportunidad: se admite que una persona pueda rehacer su vida, pero no necesariamente que pueda aspirar a ocupar los mismos espacios que los demás.

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La reinserción, entendida de esta manera, reproduce una jerarquía moral entre ciudadanos. Unos conservan intacto su derecho a proyectarse hacia el futuro; otros deben justificar permanentemente su pasado.

La contradicción no es menor. Una sociedad que establece mecanismos de rehabilitación, pero mantiene formas indefinidas de exclusión, termina debilitando el sentido de sus propias instituciones.

La exposición como forma de castigo

Las tecnologías de la comunicación han introducido una transformación profunda en la administración social de la memoria. El pasado permanece disponible, recuperable y susceptible de adquirir una nueva actualidad.

La información circula con mayor velocidad que la reflexión. La indignación encuentra mejores condiciones de propagación que la comprensión. Un episodio biográfico puede adquirir una visibilidad extraordinaria mientras años de experiencias posteriores permanecen fuera del relato.

Se produce así una reducción de la complejidad humana. Una existencia, necesariamente contradictoria y cambiante, queda condensada en un único acontecimiento.

La transparencia, cuando se confunde con la exposición ilimitada, puede convertirse en un mecanismo de vigilancia moral. Saber algo de una persona comienza a confundirse con conocer a esa persona.

El derecho a no ser siempre el mismo

El escrutinio de quienes acceden a responsabilidades públicas es legítimo. La transparencia, la veracidad de sus declaraciones y el cumplimiento de las exigencias legales e institucionales constituyen asuntos de interés público. Pero ninguna de esas consideraciones debería confundirse con la imposibilidad de superar una condena anterior.

Reconocer el derecho a una segunda oportunidad no supone desconocer la gravedad de un delito ni relativizar las responsabilidades individuales. Supone admitir que la condición humana contiene la posibilidad del aprendizaje, la transformación y la rectificación.

Nadie puede modificar lo que hizo. Lo que sí puede modificar es aquello que hará con el resto de su existencia.

La calidad democrática de una sociedad también se expresa en su capacidad para reconocer esas transformaciones. No solamente en cómo sanciona las transgresiones, sino en cómo integra a quienes han atravesado un proceso de responsabilidad penal.

El caso de Lorena Roqueta coloca frente a la sociedad uruguaya una pregunta incómoda: si realmente cree en la rehabilitación o si la utiliza como una fórmula discursiva que abandona cuando debe confrontarla con situaciones concretas.

Porque defender la segunda oportunidad cuando es una abstracción resulta relativamente sencillo. La verdadera dimensión ética de ese principio aparece cuando tiene nombre, apellido, historia y contradicciones.

El derecho a construir un futuro no puede ser un privilegio reservado exclusivamente a quienes nunca se equivocaron.