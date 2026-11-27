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Ala Este S.A.S., la empresa responsable de urbanizar el proyecto +Colonia, estableció un mecanismo de financiación mediante el cual empresas y particulares pueden prestarle dinero a cambio de recibir intereses en dólares. En una primera etapa, el monto previsto alcanza los tres millones de dólares, con una tasa de interés anual del 9 % y un plazo de devolución de cuatro años.

Las condiciones figuran en un documento de 354 páginas, fechado en enero de 2026, denominado prospecto de emisión de obligaciones negociables e incorporado al expediente 2025-50-1-02252.

El prospecto es una especie de presentación financiera de la empresa ante quienes estén interesados en invertir. Explica su funcionamiento, su situación económica, sus proyectos, sus compromisos y los riesgos asociados al negocio.

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¿Cómo funciona la operación?

Las obligaciones negociables son una forma de obtener dinero sin recurrir necesariamente a un préstamo bancario. En este caso, son los inversores quienes prestan dinero a la empresa, que se compromete a devolverlo en determinadas condiciones.

Por ejemplo, una persona que invierta 10.000 dólares recibiría 900 dólares anuales en intereses, distribuidos en dos pagos de 450 dólares, antes de impuestos y eventuales gastos.

El dinero originalmente prestado se devolvería en un único pago el 6 de febrero de 2030, salvo que la empresa decida cancelar anticipadamente la deuda, según las condiciones establecidas.

Esta primera operación forma parte de un programa más amplio, que permite emitir deuda por hasta 100 millones de unidades indexadas, una unidad de valor que se ajusta según la inflación uruguaya.

¿Para qué necesita el dinero +Colonia?

Según el documento, al que accedió Carmelo Portal, los recursos serán destinados a obras de infraestructura y a cubrir los gastos necesarios para mantener el funcionamiento y desarrollo del emprendimiento.

El proyecto contempla la urbanización progresiva de 515 hectáreas sobre la costa este de Colonia del Sacramento. Actualmente, según el prospecto, la empresa es propietaria de 119 hectáreas y cuenta con un acuerdo para adquirir las restantes hasta 2042.

Su modelo de negocio consiste principalmente en acondicionar terrenos, construir calles, instalar servicios básicos y comercializar parcelas a otras empresas que desarrollen viviendas, oficinas y establecimientos comerciales.

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Ala Este declara haber concretado ventas de terrenos por más de ocho millones de dólares.

¿Qué garantías existen y cuáles son los riesgos?

Como respaldo del préstamo, la empresa establece una hipoteca sobre el inmueble identificado con el padrón 14.581 de Colonia. Además, deberá mantener propiedades hipotecadas cuyo valor de mercado represente al menos tres veces el capital adeudado.

La calificadora Fix SCR otorgó a la operación una calificación de riesgo BBB+ en la escala uruguaya, una evaluación de la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos financieros.

Sin embargo, el propio documento reconoce riesgos vinculados a la evolución del mercado inmobiliario, el precio del dólar, los costos de construcción y la obtención de permisos públicos.

La inscripción de estos títulos ante el Banco Central del Uruguay acredita el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, pero no significa que el organismo garantice la devolución del dinero.

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En definitiva, +Colonia incorpora una modalidad de financiación privada para continuar su expansión, asumiendo una deuda que deberá pagar con los recursos que consiga generar u obtener en los próximos años.