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Por Prof. Martín Baldi

Más de 40 participantes de España, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia llegaron este viernes a Carmelo en el marco del Encuentro de Innovación Pedagógica, organizado por Ceibal. La actividad incluyó una recorrida por el Liceo N.º 2, la Escuela N.º 92, ERCNA y el Instituto de Formación Docente (IFD).

La iniciativa busca que los visitantes conozcan el funcionamiento del sistema educativo uruguayo y las experiencias de incorporación de tecnología en las aulas mediante el contacto directo con estudiantes y docentes.

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Nahiara Caram, coordinadora de internacionalización de la Fundación Ceibal, exalumna del Liceo N.º 2 y exintegrante de Radiolugares, explicó los objetivos de la jornada, analizó la evolución de Ceibal como política pública y reflexionó sobre su vínculo con la comunidad educativa carmelitana.

Pregunta. ¿En qué consiste esta jornada y por qué fue elegido Carmelo?

Respuesta. Esta jornada es parte de un evento internacional que organiza Ceibal, el Encuentro de Innovación Pedagógica, que fomenta las prácticas educativas y el intercambio entre docentes.

Como parte de la experiencia de las personas que vienen de diferentes países, era necesario que pudieran visitar centros educativos para conocer la realidad del sistema uruguayo y, de primera mano, cómo funciona Ceibal en cada institución.

Carmelo es una ciudad que se destaca mucho por su comunidad docente, por la participación en las diversas iniciativas de Ceibal y también de otras organizaciones. Identificamos cuatro centros educativos destacados de diferentes subsistemas.

Durante la jornada, esta delegación de más de 40 personas recorrerá los centros, interactuará con quienes forman parte de ellos e intercambiará prácticas y experiencias.

P. ¿Cuál es tu función dentro de la Fundación Ceibal?

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R. Soy coordinadora de internacionalización. La Fundación Ceibal es una organización creada por Ceibal que tiene como cometido compartir con el mundo el conocimiento acumulado durante sus casi 20 años de experiencia.

Lo que hacemos es asesorar, acompañar y colaborar con otros sistemas educativos y organizaciones para integrar la tecnología en el aula con sentido pedagógico.

Como parte de esa tarea, gestionamos encuentros y organizamos viajes de estudio, como el que estamos viviendo en Carmelo.

P. ¿Cómo ha evolucionado Ceibal desde su creación y qué importancia tiene actualmente en el sistema educativo uruguayo?

R. Hoy conocemos a Ceibal como un centro de tecnología al servicio de las políticas públicas educativas del sistema uruguayo. No solamente se encarga de entregar dispositivos a estudiantes y docentes de la educación pública, sino también de reponerlos, repararlos y recambiarlos.

Brindamos conectividad al 100% de los centros educativos del país, ofrecemos plataformas, formación para docentes, programas y recursos educativos. También contamos con áreas que trabajan en el análisis de datos, matemática y lengua.

Hoy Ceibal es un ecosistema que se encarga de lo que denominamos la transformación digital educativa del Uruguay.

Escucho que muchos se siguen refiriendo al Plan Ceibal porque está en el corazón del pueblo y porque así empezó. Pero hoy ya no es un plan, es una política pública establecida.

P. ¿Qué papel desempeñó Ceibal durante la pandemia?

R. Uruguay fue el país con menor pérdida de aprendizaje en Latinoamérica durante la pandemia. Eso se debe, en parte, a Ceibal y al compromiso de la comunidad docente.

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Sin saberlo, estábamos preparados para afrontar una pandemia. Cada centro educativo tenía internet, cada estudiante y cada docente tenían su dispositivo y disponían de plataformas para realizar videollamadas, plantear actividades y hacer evaluaciones.

Ceibal es fundamental y, a mi entender, indispensable hoy en el sistema educativo. Creo que ha sido una de las grandes innovaciones del sistema educativo uruguayo y del Gobierno haber creado una institución que acompaña la integración de la tecnología con sentido pedagógico en el aula.

P. ¿Qué esperan que los participantes internacionales se lleven de su visita a Carmelo?

R. Las delegaciones que nos acompañan están muy emocionadas y sorprendidas. Estamos acostumbrados a recibirlas en las oficinas de Ceibal y contarles, mediante una presentación, cómo funciona el sistema.

Lo enriquecedor de esta actividad es que vienen a conocer la realidad del sistema educativo. Van a hablar con docentes y estudiantes sobre las cosas que salen bien y las que salen mal.

Si bien Ceibal lleva casi 20 años trabajando y tenemos un acompañamiento sistematizado, todavía hay muchísimas cosas por hacer. Existen desafíos vinculados con la aparición de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, con la manera de incorporarlas en el aula y utilizarlas a nuestro favor.

Estos intercambios son muy enriquecedores, especialmente cuando estamos acompañados por delegaciones de países latinoamericanos que tienen problemáticas en común, pero también sistemas educativos, poblaciones y territorios muy diferentes.

P. ¿Qué importancia tiene descentralizar estas actividades y realizarlas en ciudades del interior?

R. Creo que es importante que las delegaciones puedan estar con los docentes y visitar centros educativos del interior. Descentralizar las visitas para que no todo ocurra en Montevideo permite conocer otras realidades.

El interior tiene la riqueza del compromiso de la comunidad, no solamente de la comunidad docente, sino también de la comunidad de la ciudad.

Lo que más esperamos es el intercambio de experiencias, ideas y conocimientos.

P. En medio de los cuestionamientos sobre el uso de pantallas, teléfonos móviles e inteligencia artificial en las aulas, ¿cuál es el enfoque de Ceibal?

R. Ceibal viene trabajando desde hace años en la alfabetización en inteligencia artificial. Uno de nuestros programas educativos, Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, está disponible para estudiantes de cuarto a sexto año de educación primaria.

Los estudiantes aprenden cómo funciona esta tecnología y adquieren conceptos de pensamiento computacional e inteligencia artificial desde edades tempranas.

No es algo nuevo para nosotros, aunque a partir de 2022 hubo una expansión muy grande con la aparición de los chats de inteligencia artificial.

El trabajo de Ceibal es alfabetizar y brindar la información necesaria, no solamente a docentes y estudiantes, sino también a la sociedad uruguaya, para que conozca qué es la inteligencia artificial y cómo funciona.

En colaboración con otras instituciones del sistema educativo, tenemos cursos y recursos disponibles para toda la ciudadanía.

No buscamos limitar el uso de una herramienta ni de otras. El enfoque hoy en día es alfabetizar y aprovechar las ventajas que nos da esta herramienta, identificar en qué cosas nos puede ayudar y en cuáles podemos ser más eficientes dentro y fuera del aula.

P. ¿Qué significa, desde lo personal y profesional, regresar a Carmelo y a los centros educativos donde te formaste?

R. Para mí es un orgullo volver a los centros donde crecí, donde me formé. Es muy lindo que la gente conozca esta comunidad educativa, que siempre se está destacando.

Me gusta lo que hago, me apasiona mucho, y que además pueda vincularlo con mis etapas educativas me parece lo más lindo de todo.

Siempre estoy contenta de poder llevar a Carmelo a lo más alto que se pueda.