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La rambla de las Américas de Colonia del Sacramento incorporará una intervención artística que combina iluminación urbana y procesamiento de información meteorológica. Se trata de Ciclón, una creación del arquitecto y artista visual Federico Lagomarsino, donada por su autor a la Intendencia de Colonia.

La obra utiliza datos de diferentes pronósticos meteorológicos para modificar su iluminación ante la proximidad de una tormenta. Cuando el sistema anticipa ese fenómeno, la luz adquiere una tonalidad azul.

El emplazamiento fue autorizado por la Junta Departamental el 18 de noviembre, promulgado por el Ejecutivo departamental el 19 y publicado este viernes 27 en el Diario Oficial.

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La creación tiene un antecedente en Colonia del Sacramento, donde fue presentada en octubre de 2025 durante Design Week Uruguay.

Su incorporación a la rambla introduce una modalidad de arte público en la que la información digital interactúa con el paisaje y la experiencia cotidiana de los ciudadanos.