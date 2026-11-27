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Cuando Claudina Rattaro era niña y vivía en Carmelo, comunicarse con otra persona dependía de que tuviera teléfono fijo y estuviera en su casa. Si no era posible localizarla, recordó, «había que esperar».

Aquella experiencia fue el punto de partida de su exposición «Más conectadas, más rápido, ¿más tiempo?», presentada el 18 de noviembre en el Centro Cultural de España, en Montevideo, en el marco de un espectáculo de divulgación científica organizado por iniciativa de la Universidad de Córdoba, con el impulso de la Embajada de España y la colaboración de la Universidad de la República (Udelar).

Rattaro es profesora del Departamento de Telecomunicaciones del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Su interés por las telecomunicaciones se consolidó con la expansión de la telefonía móvil en Uruguay, particularmente a partir de 2004.

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«Esto, la verdad, me explotó la cabeza y cuando tuve que elegir qué perfil de Ingeniería Eléctrica cursar, elegí ese», recordó.

Actualmente dirige un laboratorio que definió como «un mini ANTEL», donde se utilizan simuladores y gemelos digitales para reproducir posibles fallas en las redes de telecomunicaciones y estudiar alternativas que permitan mejorar su funcionamiento.

De la telefonía fija a las redes 6G

Durante su presentación, la carmelitana recorrió las sucesivas generaciones de redes móviles: desde la expansión del acceso a internet con el 3G hasta el consumo de contenidos audiovisuales con el 4G y la capacidad del 5G para responder a las demandas de conectividad en eventos multitudinarios.

También adelantó que en el ámbito académico ya se trabaja pensando en las redes de sexta generación (6G), previstas para el horizonte de 2030.

Sin embargo, su exposición trascendió los aspectos estrictamente tecnológicos para abordar las transformaciones de la vida cotidiana.

«El teléfono se tragó todo, primero la alarma, la agenda, la música, la televisión y ahora se tragó el banco, nuestra billetera, todo», expresó.

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Rattaro explicó que actividades que antes insumían una hora pueden resolverse actualmente en diez minutos. No obstante, ese ahorro de tiempo suele traducirse en la realización simultánea de otras tareas, un fenómeno que denominó «multiplexación», utilizando un concepto propio de las telecomunicaciones.

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La presentación formó parte de la primera edición uruguaya de «Las que cuentan la ciencia», una iniciativa creada en España en 2018 para acercar la investigación al público general y visibilizar el trabajo de las mujeres científicas.

Desde su experiencia personal y profesional, la investigadora carmelitana concluyó con una reflexión sobre la relación entre tecnología, conectividad y autonomía individual: «Lo importante no es que el día tenga más de 24 horas, sino que alguna de esas horas sean verdaderamente nuestras».