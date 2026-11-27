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Colonia debe buena parte de su crecimiento demográfico a la llegada de nuevos residentes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el departamento pasó de 127.358 habitantes en 2011 a 135.797 en 2023, lo que representa un incremento del 6,6 %.

El saldo migratorio positivo, estimado en 7.059 personas, explica aproximadamente el 84 % de ese crecimiento. La cifra comprende tanto los movimientos de población entre departamentos de Uruguay como los internacionales.

Los datos muestran que la migración tiene un peso considerablemente mayor en el crecimiento demográfico de Colonia que la diferencia entre nacimientos y defunciones.

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Tres de cada diez inmigrantes llegaron entre 2018 y 2023

El informe Inmigración reciente en Uruguay 2022-2024, difundido en 2026 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), sitúa a Colonia entre los seis departamentos con mayor presencia proporcional de inmigrantes internacionales.

La distribución de esta población según su período de llegada a Uruguay permite identificar distintas etapas del proceso migratorio:

44,5 %: antes de 2012.

antes de 2012. 19,9 %: entre 2012 y 2017.

entre 2012 y 2017. 30,5 %: entre 2018 y 2023.

entre 2018 y 2023. 5,1 %: sin información sobre el año de llegada.

Las cifras reflejan la convivencia de una población inmigrante radicada en Uruguay desde hace más de una década con otra de llegada más reciente.

Mayor tasa de empleo, pero también de desempleo

El acceso al trabajo es uno de los aspectos que analiza la investigación del MTSS. A escala nacional, los inmigrantes recientes registran una tasa de empleo del 69,4 %, superior a la de la población nativa no migrante.

Sin embargo, también presentan mayores niveles de desempleo.

Aunque estos indicadores corresponden al conjunto del país, aportan elementos para contextualizar el fenómeno migratorio en Colonia, cuya economía tiene entre sus principales actividades la industria, el turismo y la producción agropecuaria.

Documentación y regularización migratoria

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó el 20 de noviembre su informe anual sobre la atención a la población migrante.

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Colonia concentró el 2,12 % de las atenciones territorializadas del servicio especializado durante los primeros diez meses de 2026.

Entre los principales motivos de consulta a escala nacional figuran los trámites de documentación, la regularización migratoria y la orientación administrativa.

La migración redefine el perfil demográfico de Colonia

Los datos censales y los informes difundidos en 2026 permiten observar el fenómeno migratorio desde tres dimensiones: el crecimiento de la población, la participación en el mercado laboral y la relación de los inmigrantes con los servicios públicos.

La información aporta elementos para comprender los cambios en la composición social del departamento y constituye una referencia para la planificación de políticas de empleo, vivienda, educación y salud.

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El dato demográfico sitúa a la migración en el centro de las transformaciones de Colonia: de cada diez habitantes que aumentó la población entre los dos últimos censos, más de ocho corresponden al saldo migratorio. La movilidad de las personas constituye así el principal factor del crecimiento poblacional del departamento durante ese período.