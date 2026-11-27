Escuchar artículo 0:00 0:48 x1

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Intendencia de Colonia incorporó dos motoniveladoras John Deere de 170 HP, que serán destinadas a las cuadrillas viales del departamento. Según informó el gobierno departamental, las máquinas corresponden a la segunda fase de una entrega y se utilizarán para conformar y mantener calzadas.

La incorporación apunta a reforzar los trabajos que realizan los equipos de Obras en distintos puntos de Colonia. Las motoniveladoras permiten perfilar superficies y acondicionar caminos, tareas necesarias para conservar la circulación y atender el deterioro de las calzadas.

La disponibilidad de equipos viales resulta relevante para un departamento con localidades y áreas rurales conectadas por una extensa red de caminos.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD