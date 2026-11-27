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La publicación del expediente judicial de Lorena Roqueta, directora electa del Banco de Previsión Social (BPS) por el orden de los activos, incorporó información sobre su trayectoria personal al escenario posterior a las elecciones del organismo.

Según la investigación de los periodistas Ramiro Pisabarro y Natalia Roba, publicada por El Observador, Roqueta fue condenada en mayo de 2014 a 22 meses de prisión por un delito continuado de transporte de estupefacientes, cometido en 2012.

La Justicia dispuso la suspensión condicional de la pena. Roqueta cumplió tareas comunitarias y en julio de 2014 se decretó la extinción del delito, por lo que quedó sin antecedentes penales.

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El expediente y las declaraciones

La información publicada permite identificar diferencias entre las declaraciones realizadas por Roqueta después de las elecciones y las registradas durante el proceso judicial.

En una primera respuesta a El Observador, la representante electa afirmó que había sido sobreseída. Posteriormente confirmó que existió una condena y reconoció un error al comunicar su situación procesal.

El expediente, según el medio, también recoge declaraciones en las que Roqueta admitió haber transportado marihuana en varias oportunidades entre Montevideo y Tarariras.

La dimensión institucional

El caso reúne tres aspectos: la extinción del delito, las declaraciones posteriores a las elecciones y el acceso a la información sobre quienes asumen cargos de representación.

La secuencia de los acontecimientos establece una distinción temporal: los hechos ocurrieron en 2012, la condena y la extinción del delito se produjeron en 2014 y la información trascendió después de las elecciones del BPS de 2026.

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La investigación no establece la existencia de impedimentos jurídicos para que Roqueta asuma el cargo ni informa sobre eventuales consecuencias institucionales derivadas de la publicación del expediente.