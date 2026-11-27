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El Instituto de Hotelería y Gastronomía de la Intendencia de Colonia celebró este jueves su 25.º aniversario con una ceremonia de cierre de cursos que reunió a autoridades, docentes, estudiantes y egresados.

Participaron el intendente Guillermo Rodríguez, el senador Carlos Moreira, los diputados Cecilia Badín y Mario Colman, el director de Turismo, Martín Álvarez, y la directora del instituto, Gladys Meyer.

Durante el encuentro se proyectó un audiovisual con fotografías que recorrieron la historia de la institución.

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Meyer recordó que el proyecto surgió por iniciativa del entonces director de Cultura, Omar Moreira, con el objetivo de ofrecer formación profesional y generar oportunidades laborales. También destacó el aporte de quienes contribuyeron a consolidar un espacio educativo por el que han pasado miles de colonienses.

Álvarez resaltó el papel de la educación en las políticas departamentales, mientras que Rodríguez destacó la capacitación y la descentralización como objetivos de su administración. El intendente solicitó además a los legisladores promover el reconocimiento del instituto a nivel nacional.

Reconocimientos

La institución entregó medallas a Carlos Moreira, Gladys Meyer, Guillermo Rodríguez, José Luis Zarrillo, Alba Valdez, Nelly Lavega, Jorge Torres, Claudia Maciel, Marta Tunessi, Líber Britos e Irene Ferrer, por sus contribuciones al desarrollo del centro educativo.

La celebración culminó con la entrega de diplomas a los egresados de las carreras y cursos