Colonia atraviesa una transformación demográfica que tendrá consecuencias sobre la organización de las familias, los servicios sanitarios, el mercado laboral y la planificación urbana. El departamento cuenta con aproximadamente 24.400 personas de 65 años o más, una población que representa el 18% de sus habitantes, según el perfil departamental publicado en mayo de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), basado en el Censo 2023.Las proyecciones oficiales indican que en 2045 esa proporción alcanzará el 24,4%, mientras que los menores de 15 años representarán solamente el 13,5%. De cumplirse estas estimaciones, Colonia tendrá aproximadamente 181 personas mayores por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años.

El descenso de la natalidad contribuye a explicar esta transformación. En 2011 se registraron 1.639 nacimientos en el departamento, frente a 1.085 en 2023, lo que representa una reducción cercana al 34%.

Una vejez predominantemente femenina

El envejecimiento presenta también diferencias de género. Según el Censo 2023, en Colonia había 65 hombres por cada 100 mujeres entre los 80 y los 84 años. Entre quienes tenían 90 años o más, la relación descendía a 31 hombres por cada 100 mujeres.

Esta realidad plantea la necesidad de considerar especialmente las condiciones económicas, habitacionales y de acceso a los cuidados de las mujeres mayores.

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El mapa de los cuidados

En junio de 2026, el Ministerio de Salud Pública identificó doce establecimientos de larga estadía con habilitación definitiva en Colonia, que reúnen 451 plazas. Nueva Helvecia y Colonia Valdense concentran, entre ambas, el 45% de esa capacidad habilitada. En Carmelo figura un establecimiento con 15 plazas.

El registro no representa necesariamente la totalidad de los residenciales en funcionamiento ni permite determinar su ocupación efectiva.

Un relevamiento territorial realizado entre 2021 y 2022 por Lucía Bogliaccini, Luis Bogliaccini y Nicolás Inzaurralde incorporó otra dimensión del problema: la relación de estos establecimientos con los espacios públicos, el transporte, los centros sanitarios y las instituciones comunitarias.

Ciudades preparadas para envejecer

La investigación advierte sobre la importancia de las veredas accesibles, los rebajes de cordón y la proximidad a espacios recreativos para preservar la autonomía de las personas mayores.

El envejecimiento demográfico obliga, por tanto, a revisar las políticas departamentales de infraestructura, vivienda, movilidad y cuidados.

También plantea interrogantes sobre la capacidad económica de las familias para afrontar la atención residencial, la disponibilidad de trabajadores especializados y las alternativas de asistencia domiciliaria.

Colonia deberá responder a una transformación poblacional que ya está en marcha. El desafío no consiste solamente en garantizar más años de vida, sino en generar condiciones materiales y sociales para vivirlos con autonomía, seguridad y participación comunitaria.