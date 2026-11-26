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Colonia recibió 84.678 visitantes procedentes del exterior entre julio y septiembre de 2026, quienes realizaron un gasto total de US$ 21.795.113, según las estadísticas de turismo receptivo publicadas por el Ministerio de Turismo.

La zona de destino Colonia concentró el 12,8% de los 661.570 visitantes que ingresaron al país durante el trimestre, pero captó solamente el 6,2% de los US$ 351,4 millones generados por el turismo receptivo.

La diferencia entre ambos porcentajes constituye uno de los datos más significativos del informe y permite analizar las características económicas del turismo coloniense.

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Una elevada capacidad de atracción

Colonia se posicionó como la cuarta zona de destino con mayor cantidad de visitantes, prácticamente igualando el volumen registrado por Punta del Este, con una diferencia de apenas 327 personas.

Sin embargo, ocupó el quinto lugar en ingresos turísticos entre las categorías del informe. La diferencia se explica, en buena medida, por la duración de las estadías.

Participación de Colonia en el turismo receptivo nacional Tercer trimestre de 2026 Visitantes 12,8% Ingresos turísticos 6,2% La permanencia promedio en Colonia fue de 2,5 días, frente a una media nacional de 5,3 días. Se trata de la estadía más corta entre las zonas turísticas identificadas individualmente en el informe, excluyendo la categoría de tránsito.

Cada visitante gastó, en promedio, US$ 257,40 durante su permanencia en Colonia, una cifra 51,5% inferior a la media nacional.

No obstante, el gasto diario por persona alcanzó los US$ 102,20, superando ligeramente el promedio del país, situado en US$ 100,40.

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Este último indicador resulta particularmente relevante: el menor rendimiento económico por visitante no parece estar asociado a un bajo nivel de consumo diario, sino fundamentalmente a la brevedad de las estadías.

Colonia frente a la media nacional Indicadores económicos y turísticos Estadía promedio Colonia: 2,5 días Media nacional: 5,3 días Gasto total por visitante Colonia: US$ 257,40 Media nacional: US$ 531,20 Gasto diario por visitante Colonia: US$ 102,20 Media nacional: US$ 100,40

Alojamiento, gastronomía y consumo

El documento del Ministerio de Turismo también analiza la distribución de los ingresos turísticos por rubros económicos.

A escala nacional, la alimentación representa el 31,5% del gasto; el alojamiento, el 28,8%; las compras, el 15,5%; el transporte, el 9,2%; y las actividades culturales y recreativas, el 8,8%.

Estas cifras corresponden al conjunto del país y no pueden trasladarse directamente a Colonia. Sin embargo, permiten identificar los sectores económicos potencialmente beneficiados por una extensión de la permanencia turística.

El informe tampoco permite establecer qué proporción de los visitantes de Colonia utilizó establecimientos hoteleros, viviendas arrendadas, alojamientos contratados mediante plataformas digitales o residencias particulares.

La ausencia de esa desagregación limita el conocimiento sobre el impacto específico del turismo receptivo en el mercado inmobiliario, la hotelería y el comercio coloniense.

La dependencia de los mercados regionales

Las tablas sobre nacionalidad y país de residencia muestran que Argentina y Brasil constituyen los principales mercados emisores de visitantes hacia Uruguay.

Los residentes en ambos países representaron el 76,7% del turismo receptivo nacional durante el trimestre.

Para Colonia, conocer la composición de estos mercados reviste especial interés por su conectividad fluvial y su proximidad geográfica con Argentina.

No obstante, el documento no cruza las variables de residencia y nacionalidad con las zonas de destino. Por tanto, no permite cuantificar cuántos argentinos o brasileños visitaron específicamente Colonia, cuánto gastaron ni durante cuánto tiempo permanecieron.

Una limitación similar presenta la tabla sobre los motivos de viaje, que distingue entre vacaciones, visitas familiares, actividades profesionales, compras, turismo de salud, congresos y otros desplazamientos.

La información no permite determinar cuáles de esas motivaciones predominan entre quienes eligen Colonia.

El comportamiento del turismo emisivo

La segunda página del informe aborda los viajes de residentes en Uruguay hacia el exterior.

Durante el trimestre, 617.993 viajeros realizaron gastos por US$ 364,9 millones fuera del país, sin considerar los US$ 93,9 millones informados por concepto de pasajes internacionales.

El gasto turístico emisivo superó al receptivo en aproximadamente US$ 13,5 millones, considerando los respectivos totales publicados.

Este comportamiento aporta contexto para analizar la competencia que enfrentan los destinos turísticos uruguayos frente a las alternativas regionales. Sin embargo, el documento no identifica cuántos residentes del departamento de Colonia viajaron al exterior ni sus niveles de gasto.

Por consiguiente, no es posible establecer una balanza turística específicamente coloniense.

El valor económico de un día adicional

Uno de los ejercicios que permiten realizar las estadísticas ministeriales consiste en estimar el efecto económico de prolongar la permanencia de los visitantes, manteniendo constantes los restantes indicadores.

Simulación del impacto económico en Colonia Con 84.678 visitantes y un gasto diario constante de US$ 102,20 por persona.

Una extensión promedio de apenas un día podría representar, bajo estos supuestos, US$ 8,65 millones adicionales, equivalentes a un incremento cercano al 40% respecto del gasto turístico registrado durante el trimestre.

De la llegada de visitantes al desarrollo económico

El conjunto de indicadores muestra que Colonia dispone de una considerable capacidad de atracción turística y de un nivel de gasto diario por visitante ligeramente superior al promedio nacional.

El principal desafío que surge de las estadísticas es cómo transformar ese flujo de visitantes en una permanencia más prolongada y, eventualmente, en una mayor actividad económica.

La articulación de propuestas culturales, patrimoniales, gastronómicas, náuticas, enoturísticas y rurales entre las distintas localidades del departamento constituye una posible línea de desarrollo, cuyo impacto debería medirse mediante estadísticas territoriales más detalladas.

El informe ministerial permite identificar el fenómeno, pero no determinar sus causas. Para ello sería necesario conocer los itinerarios de los visitantes, sus modalidades de alojamiento, los motivos del viaje y la distribución territorial del gasto.

La información disponible sugiere que el crecimiento económico del turismo coloniense no depende exclusivamente de aumentar la cantidad de visitantes. También importa cuánto tiempo permanecen y qué actividades realizan durante su estadía.

Fuente: Ministerio de Turismo de Uruguay, Turismo receptivo y turismo emisivo, tercer trimestre de 2026, páginas 1 y 2. Cálculos y análisis de elaboración propia.