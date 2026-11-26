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El departamento de Colonia perdió 15.079 suscripciones a servicios de televisión para abonados entre diciembre de 2019 y junio de 2026, según el último informe de mercado de telecomunicaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

En seis años y medio, los servicios contratados descendieron de 30.714 a 15.635, lo que representa una reducción del 49,1%. En los últimos doce meses, la pérdida fue de 2.789 suscripciones, equivalente al 15,1%.

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La serie estadística muestra que no se trata de una contracción circunstancial, sino de una tendencia que modifica progresivamente las dimensiones del mercado audiovisual departamental.

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La URSEC señala que este retroceso coincide con una mayor disponibilidad de contenidos audiovisuales a través de internet, particularmente mediante plataformas de streaming y servicios bajo demanda. No obstante, el organismo advierte que los datos disponibles no permiten determinar en qué medida estas alternativas explican la caída de las suscripciones.

Una nueva estructura de las comunicaciones

Mientras disminuye la contratación de televisión paga, Colonia presenta una infraestructura de telecomunicaciones mayoritariamente digital.

El departamento dispone de 781 kilómetros de fibra óptica instalada y 41.604 accesos mediante esa tecnología a la red fija, ubicándose en el cuarto lugar nacional en cantidad de accesos, detrás de Montevideo, Canelones y Maldonado.

La fibra óptica representa aproximadamente el 90,7% de los accesos departamentales a la red fija. Los inalámbricos constituyen el 9,1%, mientras que las antiguas conexiones de cobre apenas representan el 0,2%.

Otro dato significativo es que Colonia ocupa el segundo lugar nacional en cantidad de accesos inalámbricos a la red fija, con 4.171 conexiones, solamente superado por Canelones.

El indicador adquiere relevancia en un departamento con población distribuida entre numerosos centros urbanos, pequeñas localidades y establecimientos rurales, aunque el estudio no identifica la distribución geográfica de esos accesos.

La telefonía fija y las redes móviles

Colonia registra 45.839 líneas de telefonía fija, de las cuales 41.937 corresponden al segmento residencial y 3.902 al comercial.

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En materia de infraestructura móvil, el departamento cuenta con 145 radiobases de cuarta generación (4G), 144 de tercera generación (3G) y 41 correspondientes a la tecnología GSM.

La cobertura territorial del 4G alcanza el 99,9%, por encima del 93,9% registrado a escala nacional. Estos indicadores describen la extensión territorial de las redes, pero no necesariamente la calidad efectiva de los servicios, su velocidad o estabilidad.

El desafío económico del sector audiovisual

La reducción del mercado de la televisión paga plantea interrogantes sobre la sostenibilidad económica de los operadores departamentales y sus posibilidades de reconversión.

Desde 2024, la URSEC comenzó a otorgar autorizaciones a empresas de televisión por cable para prestar servicios de acceso alámbrico a internet. A junio de 2026, 39 operadores ofrecían esta modalidad en Uruguay, con 15.613 servicios contratados.

La diversificación constituye una alternativa comercial ante la contracción de la televisión tradicional. Sin embargo, el informe no permite establecer su grado de desarrollo específico en Colonia.

Tampoco proporciona información departamental sobre la evolución de los ingresos de las empresas audiovisuales, los puestos de trabajo, las inversiones o la producción de contenidos locales.

La investigación de la URSEC permite identificar una transformación tecnológica y comercial de largo alcance: Colonia dispone de una infraestructura de comunicaciones ampliamente desarrollada, mientras uno de los modelos tradicionales de distribución de contenidos audiovisuales ha perdido prácticamente la mitad de su mercado en menos de siete años.

Fuente: Informe de Mercado de Telecomunicaciones de Uruguay, URSEC, datos a junio de 2026.