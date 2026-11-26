Escuchar artículo 0:00 2:58 x1

Uruguay enfrenta una temporada turística marcada por cambios en las condiciones económicas de sus principales mercados regionales. Mientras Argentina registra un encarecimiento en dólares respecto al año pasado, Brasil experimenta un abaratamiento que fortalece su competitividad como destino turístico.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Así lo señala el Monitor de Coyuntura n.º 294 del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), publicado el 24 de noviembre de 2026.

Aunque buena parte de las decisiones sobre las vacaciones de verano ya fueron tomadas, el informe advierte que las recientes turbulencias financieras pueden incidir sobre quienes todavía no definieron su destino.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Brasil gana competitividad

En los últimos doce meses, Argentina registró un encarecimiento del 17 % en sus precios medidos en dólares, mientras que Uruguay experimentó un aumento del 3 % y Brasil un abaratamiento del 3 %.

La evolución de estos indicadores muestra que Uruguay llega a la temporada en mejores condiciones relativas de precios frente a Argentina que un año atrás, aunque en una posición menos favorable respecto a Brasil.

La depreciación de la moneda brasileña, registrada tras la reelección del presidente Lula da Silva, modificó el escenario regional en pocas semanas.

El principal riesgo identificado por la UCU es que Brasil capte una mayor proporción de turistas argentinos, desplazando parte de la demanda que podría orientarse hacia destinos uruguayos.

La incertidumbre argentina y el poder adquisitivo

El comportamiento de los mercados financieros argentinos constituye otro factor de preocupación. Con un riesgo país superior a los 1.000 puntos básicos y pérdidas en el valor de bonos y acciones, el deterioro patrimonial puede afectar la disposición de las familias a gastar en vacaciones.

A esto se suma el reciente aumento de la cotización del dólar contado con liquidación, cuya continuidad podría reducir los precios argentinos medidos en moneda estadounidense y debilitar la ventaja relativa de Uruguay.

Una temporada condicionada por la economía regional

El análisis de la UCU destaca que la competitividad turística no depende exclusivamente de los precios. La evolución del empleo, los salarios y el patrimonio de las familias también interviene en las decisiones de consumo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El escenario plantea una doble dificultad para Uruguay: una mayor competencia brasileña y la incertidumbre sobre la capacidad de gasto de los visitantes argentinos.

El informe no anticipa cifras de visitantes ni proyecta ingresos turísticos, pero identifica factores económicos que podrían condicionar el desempeño de la próxima temporada estival.