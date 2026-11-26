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La sala de esparcimiento de Carmelo quedó afectada por un ciberataque contra la Dirección General de Casinos (DGC), que comprometió parte de los servicios administrativos del organismo y obligó a adoptar medidas de seguridad informática en todo el país.

El incidente se produjo el sábado 21 de noviembre, cuando los equipos técnicos detectaron alertas en las salas de Carmelo y Florida. Ambas fueron cerradas preventivamente, mientras que el resto de los establecimientos estatales pudo continuar funcionando de manera autónoma, aunque con algunas restricciones.

Según informó este jueves 26 la Dirección General de Casinos, el ataque se originó fuera del territorio nacional. La respuesta institucional consistió en aislar el acceso a la red informática de todas las salas, con el propósito de impedir que el incidente se extendiera a otras instalaciones.

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Carmelo, una de las dos excepciones

La particularidad del caso carmelitano radica en que fue uno de los dos establecimientos donde la contingencia informática derivó en la interrupción de la atención al público.

La sala, ubicada en avenida José Enrique Rodó, depende de la Dirección General de Casinos, unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y cuenta con máquinas tragamonedas y servicios de torneos.

La DGC sostuvo que los servicios informáticos afectados corresponden al área administrativa y que el incidente no comprometió la recaudación del organismo. Sin embargo, no proporcionó información desagregada sobre las consecuencias económicas de los cierres de Carmelo y Florida.

Sin información sobre la reapertura

La dirección informó que trabaja con organismos especializados para restablecer el funcionamiento de los servicios afectados.

Al momento de difundirse la información, cinco días después de detectarse las primeras alertas, no se había precisado públicamente la modalidad del ataque, su alcance técnico ni si existió una vulneración de datos.

Tampoco se informó una fecha de reapertura de la sala de Carmelo ni se detallaron las razones técnicas por las cuales este establecimiento y el de Florida requirieron medidas diferentes a las adoptadas en el resto del país.

El episodio pone de manifiesto la incidencia que pueden tener los problemas de seguridad informática en la prestación de servicios presenciales, incluso en establecimientos alejados de las estructuras administrativas centrales del Estado.

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La Dirección General de Casinos en un comunicado puntualizó que los servicios afectados son de naturaleza administrativa, ni el ataque ni las acciones llevadas adelante para contenerlo, afectaron la operativa del juego ni la recaudación del Organismo; encontrándose en la actualidad trabajando en conjunto con los organismos especializados para reestablecer el normal funcionamiento de los mismos.