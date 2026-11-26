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El tránsito fronterizo entre Argentina y Uruguay registrará un importante incremento desde este viernes 27 de noviembre, con motivo de la final de la Copa Libertadores que disputarán Estudiantes de La Plata y Palmeiras, el sábado a las 17 horas en el estadio Centenario de Montevideo.

Según informó el medio entrerriano R2820, la Gendarmería Nacional Argentina desplegará un operativo especial en el paso fronterizo Gualeguaychú–Fray Bentos, por donde está previsto que circulen 121 ómnibus con más de 6.500 simpatizantes del equipo platense.

Los primeros contingentes llegarían al Área de Control Integrado Binacional sobre las 13 horas del viernes. Las autoridades argentinas realizarán controles de identidad, antecedentes penales y equipajes, con el objetivo de detectar el eventual traslado de armas, drogas y pirotecnia.

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La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina coordinó los horarios de llegada de los contingentes para evitar aglomeraciones y reducir las demoras en el cruce internacional.

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Las estimaciones difundidas en Argentina sitúan entre 30.000 y 40.000 la cantidad de hinchas de Estudiantes que viajarían a Uruguay, muchos de ellos en vehículos particulares.

El operativo podría generar un incremento significativo de la circulación vehicular en las rutas del litoral uruguayo durante el fin de semana.