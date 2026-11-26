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El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, participó este jueves en el primer desayuno de trabajo de Agenda Colonia, una iniciativa impulsada por el Grupo CEO para reunir a actores públicos y privados en torno al desarrollo del departamento.

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Rodríguez agradeció la convocatoria y defendió la creación de espacios de intercambio. “El desarrollo del departamento no es competencia exclusiva de nosotros los gobernantes”, afirmó. A su juicio, se trata de una “construcción colectiva” en la que deben participar distintos sectores y localidades.

El jefe comunal describió a Colonia como un departamento que despierta interés, atrae inversiones, recibe nuevos proyectos y suma visitantes y personas que lo eligen para vivir. Sin embargo, señaló que el crecimiento por sí solo no garantiza mejores condiciones de vida.

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“El gran desafío ahora es lograr que este crecimiento genere mayor desarrollo y más fuentes de trabajo, con mayores oportunidades educativas, mejorando las infraestructuras y fortaleciendo las comunidades”, expresó. También puso el foco en la calidad de vida y en la necesidad de que las oportunidades alcancen al conjunto del territorio.

Para Rodríguez, una articulación más estrecha entre el sector público y el privado puede ayudar a avanzar en esa dirección. Ambos ámbitos, dijo, son “actores complementarios” y pueden contribuir a potenciar las localidades del departamento.

El intendente llamó a sumar nuevos participantes a Agenda Colonia y planteó como próximo paso que el intercambio de ideas se traduzca en medidas concretas. “La clave será poder traducir estos fructíferos intercambios en acciones concretas”, sostuvo.

La intervención dejó planteada una expectativa para las próximas instancias: que la iniciativa no se limite al diagnóstico y permita construir una hoja de ruta con prioridades, responsables y formas de seguimiento.