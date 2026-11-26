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La jornada «Historia Emprendedora, Experiencias Colonienses», realizada en el Centro Cultural Bastión del Carmen, puso en discusión las condiciones en las que se desarrolla la actividad emprendedora en el departamento de Colonia.

El encuentro, que contó con la participación del director de Pymes de la Intendencia de Colonia, Walter Godoy, reunió experiencias vinculadas a la gastronomía, el diseño, la producción artesanal, los negocios digitales y el desarrollo inmobiliario.

La composición de los paneles permite identificar la diversidad de actividades económicas que conviven en el departamento, con diferentes escalas de inversión, modelos de negocios, necesidades de financiamiento y posibilidades de acceso a los mercados.

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Mientras algunos emprendimientos dependen fundamentalmente del consumo local y del movimiento turístico, otros, como los vinculados a la economía digital, tienen posibilidades de comercializar sus servicios más allá de los límites departamentales.

El conversatorio «Los desafíos de emprender» reunió a Karina Telechea, Joselyn Schneider y Analía Bárcena, bajo la moderación de Nahuel Borgogno. Posteriormente, Gustavo Weissman, Marcos Vodanovich y Yianina Buganni participaron del panel «Tierra de oportunidades».

La jornada culminó con una exposición de Andrés Castellano, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Colonia, centrada en las oportunidades inmobiliarias y turísticas del departamento.

Del emprendimiento al desarrollo territorial

Uno de los aspectos que plantea la agenda emprendedora es la relación entre las inversiones de mayor escala y las pequeñas unidades productivas locales. La posibilidad de generar nuevos mercados, integrar cadenas de proveedores y ampliar la demanda de bienes y servicios constituye una dimensión del desarrollo económico departamental.

En ese contexto, las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas adquieren relevancia en áreas como la capacitación, el acceso al crédito, la formalización, la incorporación de tecnología y la comercialización.

El comunicado de la Intendencia no aporta cifras sobre la cantidad de emprendimientos activos en Colonia, su distribución territorial, los puestos de trabajo que generan ni sus tasas de supervivencia empresarial.

Estos indicadores permitirían dimensionar el peso del sector en la economía departamental y evaluar los resultados de las políticas públicas orientadas a su fortalecimiento.

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El encuentro del Bastión del Carmen constituye, en ese sentido, un punto de partida para analizar cómo las oportunidades de inversión y la diversificación productiva pueden traducirse en nuevas empresas, empleo y actividad económica en las distintas localidades del departamento.