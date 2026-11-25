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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión Departamental por una Vida Libre de Violencia de Género de Colonia realizó este miércoles una jornada de reflexión, intercambio y expresión artística en Colonia del Sacramento.

Bajo la consigna «Libres de violencia, en todos los espacios», las actividades se desarrollaron en el Centro de Desarrollo Comunitario, ubicado en Rivera 278, inaugurado en marzo de este año.

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La programación comenzó con un taller dirigido a adolescentes, a cargo de Sofía León, seguido de la mesa de diálogo «Por una vida libre de violencia».

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Participaron Isabela Roselli, por la Intendencia de Colonia; la diputada suplente Ana Clara Salaberry; Ana Mássimo, por Inmujeres-Mides; Analí Gerez, del Centro Comunitario; Anait Crampton, del Mides Colonia; Carola Tron, en representación de la comunidad, y Blanca Armand Pilón, de la Fundación Voz de la Mujer.

La jornada incluyó una exposición de fotografías y relatos sobre la vida de Julieta Purtscher, una muestra de bordados del taller Tramas de Vida de Calle Fosalba, la realización del mural «Árbol de la deconstrucción» y una propuesta vinculada a la cerámica del Centro de Protección de INAU.

A las 17.30 horas se realizó la ceremonia de denominación de la sala de reuniones del centro con el nombre de Julieta Purtscher. La actividad contó con la participación de integrantes de la Cuerda de Tambores 10 de Mayo y culminó con una intervención artística de Sofía León.