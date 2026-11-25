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El Municipio de Carmelo aprobó este miércoles 25 de noviembre el Plan Operativo Anual (POA) para 2027, durante una sesión extraordinaria en la que quedaron definidas las prioridades de inversión y la distribución de los recursos para el próximo año.

La resolución, recogida en el acta N.º 360/2026, fue adoptada por unanimidad por el alcalde Luis Pablo Parodi y los concejales Mario Francia, Claudia Duarte, Brian Brajus y Guadalupe Arcadini.

El Concejo Municipal votó sobre una base presupuestal de $20.032.026, que contempla una previsión de incremento del 3% en los recursos y está sujeta a la aprobación definitiva del POA.

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Infraestructura y espacios públicos

El equipamiento y las mejoras en espacios públicos constituyen el rubro con mayor asignación presupuestal, con $6.191.400, seguido por la construcción de cordón cuneta, con $6.000.000.

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Ambos conceptos concentran el 88% de los recursos correspondientes al literal B, cuya distribución también contempla $1.107.500 para movilidad y $500.000 para infraestructura pluvial.

Dentro del literal C, el Municipio resolvió destinar $2.884.000 a la realización de eventos y el apoyo a instituciones, $1.139.000 al programa Carmelo más limpio y $200.000 a la adquisición de vestimenta para funcionarios municipales.

La asignación correspondiente al literal A se estableció en $2.010.126, distribuida en doce partidas mensuales de $167.510,50.

Criterios de ejecución

El Concejo Municipal acordó por unanimidad mantener los porcentajes de distribución aprobados para cada rubro en caso de que no se concrete el incremento presupuestal estimado del 3%.

Durante la sesión también se dejó constancia de la posibilidad de reformular proyectos y ajustar partidas a lo largo del ejercicio, de acuerdo con los mecanismos previstos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Asimismo, se propuso no comenzar la ejecución de las iniciativas hasta obtener la aprobación definitiva del Plan Operativo Anual por parte de los organismos correspondientes.

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El acta establece las prioridades presupuestales para 2027, aunque no individualiza las calles, los espacios públicos ni las instituciones que serán objeto de las intervenciones previstas, eso se resolverá en una próxima sesión, señaló el alcalde a nuestro medio.