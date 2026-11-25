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El crecimiento de la facturación por encima del volumen de ventas fue impulsado por un alza de 2,2% en el precio promedio y de 1,3% en la cantidad de unidades por ticket.

En octubre, las ventas registraron una caída de 0,4% frente al mismo mes del año anterior, principalmente debido al descenso de 7,2% en la categoría Bebidas.

En el acumulado del año, Alimentos y Limpieza son las categorías con mayor crecimiento, con aumentos de 1,4% y 0,9%, respectivamente. Por su parte, Bebidas y Cuidado Personal se mantuvieron estables, con variaciones de -0,1% y +0,1%.

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Entre los productos que mostraron mayor crecimiento se destacaron las barras de cereales, los cepillos dentales, la fruta congelada y las bolsas para residuos.

Por regiones, el mayor crecimiento de las ventas se registró en Salto-Paysandú, seguido por Artigas-Rivera y Maldonado. En Montevideo, las variaciones fueron similares entre los distintos municipios.

El contexto macroeconómico que utilizó Scanntech para realizar este estudio indica que, en el segundo trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación negativa de 0,5% en términos interanuales. Además, el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el último mes se situó en 4,82%.

En tanto, el desempleo en octubre se situó en 7,1% a total país, mientras que el salario real mostró un crecimiento de 1,25% respecto al mismo mes del año anterior.