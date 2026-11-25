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La Intendencia de Colonia y Grupo CEO impulsan el primer encuentro de Agenda Colonia, una instancia de intercambio empresarial e institucional que tendrá lugar este jueves 26 de noviembre, a las 9.30 horas, en el Hotel Sheraton de Colonia del Sacramento.

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Entre los participantes anunciados figuran Eduardo Bastitta, de +Colonia; Diego Wollheim, gerente general de Montes del Plata; José Durquet, de Zona Franca del Plata, y Daniela Hernández, presidenta de la Asociación Turística del Departamento de Colonia.

El encuentro se realiza en un contexto de inversiones privadas que abarcan distintos sectores de la economía departamental, desde la producción industrial y los servicios de exportación hasta los desarrollos inmobiliarios y la actividad turística.

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La composición empresarial del encuentro ofrece una oportunidad para conocer las perspectivas de inversión, las necesidades de infraestructura, la demanda de trabajadores calificados y los desafíos que plantea la planificación territorial ante la expansión de esas actividades.

La iniciativa incorpora al gobierno departamental como interlocutor del sector privado en asuntos vinculados al desarrollo económico de Colonia. El interés estará en conocer qué oportunidades identifican las empresas, qué condiciones requieren para ampliar sus operaciones y cuáles son las posibilidades de articulación entre los proyectos privados y las políticas públicas.