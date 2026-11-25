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En una entrevista realizada por el periodista Rodolfo Jorajuría, en Radiolugares, el alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, repasó distintos aspectos de la gestión municipal y adelantó algunas de las iniciativas previstas para 2027, cuyo Plan Operativo Anual (POA) sería sometido a votación este miércoles 25 de noviembre en el Concejo Municipal.

Recursos municipales y participación ciudadana

Parodi explicó que el Municipio dispone de una partida mensual de $163.000 para su funcionamiento operativo, mientras que los recursos correspondientes a los literales B y C del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal representan aproximadamente $17 millones.

Entre las intervenciones correspondientes a 2026 mencionó la colocación de carpeta asfáltica, la recuperación de espacios públicos, las mejoras previstas en la rambla de los Constituyentes, la adquisición de vehículos y las acciones vinculadas a la recolección de residuos.

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En el marco del programa «Sé parte de tu Municipio», las autoridades mantienen encuentros barriales para informar sobre la ejecución de los proyectos y recoger las demandas de la población. Según el alcalde, las reuniones registraron una asistencia de entre diez y doce personas, además de representantes de instituciones.

Para 2027, el Concejo Municipal proyecta incorporar una modalidad de ejecución de obras barriales inspirada en una experiencia del Municipio de Libertad, en San José. La propuesta contempla iniciativas formuladas por los vecinos, quienes también deberán aportar una contrapartida, cuyas características todavía no fueron detalladas.

Prevención de inundaciones y dificultades operativas

El Municipio mantiene contactos con la coordinación departamental de emergencias para establecer mecanismos de respuesta ante eventuales fenómenos climáticos asociados a El Niño.

Parodi informó que se realizarán mejoras en los Barracones, instalaciones previstas como primer centro de alojamiento para personas evacuadas. En caso de superar su capacidad, se recurriría a instalaciones deportivas de la ciudad.

El alcalde identificó sectores de Saravia, Mihanovich, Corralito, barrio Centenario, San José y las inmediaciones del complejo habitacional próximo al arroyo de las Vacas como áreas expuestas a inundaciones.

Indicó que se efectuó la limpieza de los principales desagües troncales de la ciudad y que actualmente se priorizan las intervenciones en cunetas, sustitución de caños y nivelación de terrenos en sectores donde existen antecedentes de inundaciones domiciliarias.

Sin embargo, Parodi reconoció atrasos en los trabajos debido a la disponibilidad de maquinaria y personal. El Municipio cuenta con dos retroexcavadoras, una de las cuales presenta problemas mecánicos recurrentes, y dispone de tres funcionarios destinados al corte de pasto.

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«Nos desborda el corte de pasto y la limpieza de cuneta», expresó el alcalde, quien señaló que las intervenciones se concentran en los lugares de mayor exposición a inundaciones.

El Refugio será intervenido en 2027

Otro de los proyectos adelantados durante la entrevista es la transformación del Refugio en un centro cultural.

Según Parodi, el inmueble ya fue entregado administrativamente a la Intendencia de Colonia. La elaboración del proyecto involucrará a las direcciones departamentales de Arquitectura, Turismo y Cultura, junto con el Municipio de Carmelo.

El alcalde situó la ejecución de la obra en 2027, aunque no informó sobre su presupuesto, características arquitectónicas ni plazos específicos.

El futuro del pórtico de acceso a la ciudad

Respecto al pórtico embestido por un camión en calle 19 de Abril, Parodi confirmó que la estructura quedó inutilizada y que sus columnas resultaron deformadas.

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El vehículo se dirigía a cargar una partida de vinos destinada a Paraguay. Según el testimonio del conductor transmitido por el alcalde, el sistema de navegación GPS le había indicado ese recorrido y no había advertido el pórtico.

El Municipio analizará con la Intendencia la posibilidad de reparar y reinstalar la estructura o adoptar otra resolución. Paralelamente, se realizarán las gestiones correspondientes ante la compañía aseguradora por los daños ocasionados.

Turismo, residuos y actividad nocturna

Parodi también informó que la rotura de la caja de cambios de un camión recolector obligó a modificar los horarios de recolección de residuos y señaló la necesidad de renovar progresivamente la flota departamental.

En materia turística, destacó la coincidencia de actividades culturales y deportivas con el fin de semana largo argentino. Según conversaciones mantenidas con comerciantes, se registró un incremento de las ventas, aunque no presentó indicadores cuantitativos.

Asimismo, informó sobre una reunión de la Junta Local de Drogas con organizadores de espectáculos nocturnos, Bomberos e INAU, en la que se abordaron las habilitaciones, las medidas preventivas y las responsabilidades vinculadas al funcionamiento de esos establecimientos.