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Carmelo recibirá este fin de semana el Campeonato Uruguayo de Remo 2026, una de las principales competencias del calendario nacional de esta disciplina, que tendrá como escenario las aguas de playa Seré y al Carmelo Rowing Club como institución anfitriona.

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Durante las dos jornadas se reunirán deportistas de diferentes clubes del país para disputar los títulos nacionales de la especialidad.

La actividad constituirá una oportunidad para que el público local y los visitantes acompañen las regatas desde la costa, en uno de los espacios tradicionales para la práctica de los deportes náuticos en la ciudad.

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La convocatoria difundida invita a la población a presenciar las competencias durante ambas jornadas.