Escuchar artículo 0:00 1:55 x1

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) firmará este jueves 26 de noviembre dos convenios para financiar la restauración de la basílica menor del Santísimo Sacramento, en Colonia del Sacramento, y la reforma de las instalaciones de la Sociedad Recreativa Brisas del Plata, en San Pedro.

El director nacional de Arquitectura, Martín Tierno, encabezará la firma de los acuerdos, que forman parte del programa ministerial de apoyo económico no reembolsable a instituciones sociales.

El convenio con la Diócesis de Mercedes contempla la reparación de la bóveda, las gárgolas y los pretiles de la basílica, considerada la iglesia más antigua de Uruguay. Los trabajos incluyen la impermeabilización y la recuperación del pavimento original.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En San Pedro, el aporte económico permitirá ampliar y reformar la cocina de la Sociedad Recreativa Brisas del Plata para mejorar el funcionamiento de su cantina y los servicios que ofrece a sus usuarios.

Tres instituciones inaugurarán obras en Rosario

La agenda del director nacional de Arquitectura incluye la inauguración de obras en dos clubes deportivos y una institución dedicada a la atención de personas mayores.

El Club Everton incorporará instalaciones deportivas y sociales, vestuarios y tribunas, mientras que el Club Social y Deportivo Los Hornos habilitará un espacio multifuncional cubierto y nuevos servicios sanitarios.

En el Instituto Pro Bienestar Social del Anciano se inaugurará una conexión entre sus edificios y un acceso protegido para ambulancias.

El programa del MTOP financia obras de infraestructura comunitaria mediante aportes no reembolsables y establece contrapartidas sociales a cargo de las instituciones beneficiarias.